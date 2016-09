Wie Promis mit Baby um die Welt reisen

vor 46 Minuten

BERLIN - Für viele Sänger oder Schauspieler ist das Leben unterwegs und auf Tour besonders wichtig und spannend - besonders gut vereinbar mit dem Familienleben ist es aber wohl nicht.

Imany spannt ihre Mutter ein. © Maciej Kulczynski (dpa)



Imany spannt ihre Mutter ein. Foto: Maciej Kulczynski (dpa)



Damit die Babys nicht allein bleiben, wenn Mama und Papa um die Welt jetten, lassen sich die Stars verschiedene Strategien einfallen.

Christina Stürmer kann sich auf ihre Schwester verlassen. © Britta Pedersen (dpa)



Christina Stürmer kann sich auf ihre Schwester verlassen. Foto: Britta Pedersen (dpa)



IMANY

Baby Lula hilft Mama Liv Tyler bei der Arbeit. © Facundo Arrizabalaga (dpa)



Baby Lula hilft Mama Liv Tyler bei der Arbeit. Foto: Facundo Arrizabalaga (dpa)



Die französische Sängerin Imany («Don't Be So Shy») hat gleich ein zweifach schlechtes Gewissen, weil sie nach der Geburt ihres Sohns so viel auf Reisen ist: ihrer Mutter und ihrem Sohn gegenüber. «Meine Mutter hat sich jetzt dazu entschlossen, ihr Rentnerdasein zu opfern, um meine Nanny zu sein, die Arme», sagte die 37-Jährige. «Also kommt sie mit und wir reisen zusammen.» Ihr Kind sei derweil schon viel herumgekommen: «Der Arme hat schon 15 Flüge in seinen acht Monaten hinter sich», sagte das Ex-Model mit komorischen Wurzeln. Wenn es allzu stressig werde, lasse sie den Kleinen auch mal zu Hause. Unterwegs habe sie oft nicht einmal Zeit für sich selbst.

Sarah Connors Kinder dürfen auch schon mal mit auf die Bühne. © Felix Hörhager (dpa)



Sarah Connors Kinder dürfen auch schon mal mit auf die Bühne. Foto: Felix Hörhager (dpa)



CHRISTINA STÜRMER

Robbie Williams ist nicht mehr ganz so viel unterwegs. © Zurab Kurtsikidze (dpa)



Robbie Williams ist nicht mehr ganz so viel unterwegs. Foto: Zurab Kurtsikidze (dpa)



Wer Musikereltern hat, die auch noch gemeinsam auftreten, kommt als Baby wohl kaum darum herum, mit ihnen um die Welt zu tingeln. So geht es auch der neugeborenen Tochter von Christina Stürmer (34). Die Sängerin hat kurz nach der Geburt schon die Kinderbetreuung bei der Tournee im nächsten Frühjahr geregelt - und die Lösung ebenfalls in der eigenen Familie gefunden. Während Papa und Mama auf der Bühne stünden, werde sich «die beste Nanny der Welt um die kleine Dame kümmern - meine Schwester», sagte die Österreicherin der «Gala». Marinas Vater Oliver Varga ist als Stürmers Gitarrist ebenfalls mit auf Tour.

LIV TYLER

Hollywoodstar Liv Tyler ist überzeugt: Ihr etwa zwei Monate altes Baby liebt Australien. Als Beleg postete die Schauspielerin («Herr der Ringe») auf Instagram ein Foto ihrer Tochter Lula Rose, die selig lächelnd in ihrem Arm liegt. Die 39-Jährige und ihr drittes Kind reisten nach Down Under, weil Tyler dort die letzte Staffel der US-Mystery-Serie «The Leftovers» (deutsch etwa: Die Verbliebenen) dreht. Das Töchterchen helfe ihr beim Auswendiglernen ihres Textes, scherzte die stolze Mutter.

ROBBIE WILLIAMS

Auch der britische Sänger Robbie Williams erhoffte sich - schon kurz nach der Geburt - auf Tour Unterstützung von seiner Tochter. Theodora Rose war im September 2012 zur Welt gekommen. «Natürlich kommt sie mit uns auf Tour - ihre Anwesenheit wirkt sehr beruhigend», sagte er zwei Monate später britischen Medien. «Es wird einfach sein, mit ihr zu touren. Wir werden ganz privat reisen - mit Mama, Nanny, Baby und mir.» Inzwischen haben Williams und seine Frau Ayda Field zwei gemeinsame Kinder.

SARAH CONNOR

Die Kinder von Sarah Connor (36, «From Sarah with Love») dürfen ab und an selbst im Rampenlicht stehen, wenn ihre Mutter auf Tour ist. «Die beiden Großen sind jetzt groß genug, um die Show zu sehen, und manchmal kommen sie auch auf die Bühne und eskortieren mich runter ganz kurz», erzählte sie im April dem Radiosender MDR Jump. Die Musikerin hat drei Kinder - ihre jüngste Tochter Delphine dürfe aber noch nicht auf die Bühne. Derzeit ist Connor mit dem vierten Kind schwanger.

Violetta Kuhn, dpa