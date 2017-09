Wieder Sammelabschiebung nach Afghanistan

vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Nach einer längeren Pause sollen erstmals wieder abgelehnte Asylbewerber per Sammelflug nach Afghanistan abgeschoben werden.

Bisher hat Deutschland in etwa einem halben Dutzend Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. © Julian Stratenschulte/Symbolbild (dpa)



Mindestens zwölf Menschen, darunter vier aus Nordrhein-Westfalen und sechs aus Bayern, werden nach Angaben des Flüchtlingsrates NRW am Abend (18.30 Uhr) von Düsseldorf aus in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen. Bundes- und Landesregierung äußerten sich nicht dazu. Vor dem Abflug soll es Proteste in einem Terminal geben.

Es wäre die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan seit dem Anschlag vom 31. Mai in Kabul, bei dem die deutsche Botschaft schwer beschädigt worden war. Hilfsorganisationen lehnen die Abschiebungen ab, weil sie die Situation in Afghanistan für lebensgefährlich halten. Bisher hat Deutschland in etwa einem halben Dutzend Sammelflügen mehr als 100 abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben.

dpa