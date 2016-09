Wigald Boning hat 200 Tage am Stück im Zelt übernachtet

vor 1 Stunde

BAD VILBEL - Manch einer findet Federbetten unbequem und die wahre Ruhe im Zelt oder unter freiem Himmel - Wigald Boning zum Beispiel.

Wigald Boning fühlt sich wohl in Gottes Natur. © Peter Gercke (dpa)



Wigald Boning fühlt sich wohl in Gottes Natur. Foto: Peter Gercke (dpa)



«Ich habe 200 Nächte hintereinander im Zelt geschlafen.» Er atme die Luft draußen lieber als Hausluft, sagte der Komiker, Sänger und Autor am Sonntag dem Radiosender FFH in Bad Vilbel. Er sei zudem jemand, der gerne Langzeitexperimente mache.

Eine seiner Erfahrungen beim Dauerzelten: Nicht alle Mitmenschen könnten damit umgehen. Beim Fernsehen würden prominente Gäste normalerweise im Luxushotel untergebracht. «Und als ich sagte, ich brauche nur zwei, drei Quadratmeter Wiese, waren die teilweise schon etwas überfordert.»

Auch andere Schlaforte habe er schon ausprobiert: eine Bühne in der Semperoper in Dresden beispielsweise und den Mittelkreis des Weserstadions in Bremen.

dpa