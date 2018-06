Wikingerstätten Haithabu und Danewerk zum Unesco-Welterbe ernannt

MANAMA - Die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sind zum Weltkulturerbe der Unesco ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung am Samstag bei der Sitzung in Bahrain an.

dpa