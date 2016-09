Williams nach Sieg gegen Halep im Halbfinale der US Open

vor 40 Minuten

NEW YORK - Serena Williams hat durch einen Sieg gegen die an Nummer fünf gesetzte Rumänin Simona Halep das Halbfinale der US Open erreicht. Die 34 Jahre alte US-Amerikanerin gewann in New York 6:2, 4:6, 6:3.

Serena Williams gewann im Viertelfinale 6:2, 4:6, 6:3 gegen Simona Halep. © John G. Mabanglo (dpa)



Serena Williams gewann im Viertelfinale 6:2, 4:6, 6:3 gegen Simona Halep. Foto: John G. Mabanglo (dpa)



Die Tennis-Weltranglisten-Erste trifft nun in der Nacht auf Freitag (1.00 Uhr) auf die Tschechin Karolina Pliskova. Im zweiten Halbfinale (ca. 3.00 Uhr) stehen sich Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber und die Dänin Caroline Wozniacki gegenüber. Sollten Williams und Kerber das Endspiel am Samstag erreichen, geht es auch um Platz eins in der Weltrangliste.

dpa