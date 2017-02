Wir bilden aus: Junge Journalisten mit Haltung

Stellenangebote als Volontärin/Volontär bei den Nürnberger Nachrichten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Qualitätsjournalismus von Grund auf lernen – das können die journalistischen Volontärinnen und Volontäre bei nordbayern.de und bei den Nürnberger Nachrichten. Wir denken und arbeiten crossmedial, erzählen Geschichten in klassischen gedruckten und in digitalen Produkten, sind auf Twitter, Facebook und WhatsApp unterwegs. Eben überall, wo wir unseren Lesern nahe kommen.

Engagiert und auf allen Kanälen unterwegs: Der Volontärsgrundkurs der Nürnberger Nachrichten 2016. © Horst Linke



Engagiert und auf allen Kanälen unterwegs: Der Volontärsgrundkurs der Nürnberger Nachrichten 2016. Foto: Horst Linke



Unsere journalistische Ausbildung ist ausgesprochen praxisorientiert.

Zwei Varianten stehen zur Verfügung.

1. Das Volontariat bei den Nürnberger Nachrichten

Die Ausbildung beginnt mit einem einführenden Grundkurs, setzt sich zusammen aus der Mitarbeit in verschiedenen Ressorts und wechselt zwischen der Zentralredaktion in Nürnberg und Außenredaktionen in unterschiedlichsten Städten unseres Verbreitungsgebiets. Vorgesehen sind auch überbetriebliche Seminare und regelmäßige Volontärstage zur Vertiefung einzelner Themen und zum Austausch. Der Ausbildungsplan wird für jede Volontärin / jeden Volontär individuell und maßgeschneidert erstellt.

Beginn: 1. November 2017

Ort: Nürnberg

Dauer: 24 Monate

Bewerbung: Bewerbungsmonat für das Volontariat, das im November 2017 startet, ist ausschließlich März 2017

Was wir voraussetzen:

Abitur oder Fachhochschulreife

Abgeschlossenes Studium gleich welcher Fachrichtung ist wünschenswert

Vielfältige journalistische Erfahrungen durch Hospitanzen, Praktika oder die Mitarbeit in unterschiedlichen Medien, belegt durch Arbeitsproben und Bestätigungen

Crossmediale Erfahrungen, Kenntnisse im Umgang mit sozialen Netzwerken und Interesse an den Möglichkeiten der neuen Medienwelt

Flexibilität: Die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst und zu Ortswechseln

Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift und ein breites Allgemeinwissen

Führerschein

Was wir bieten:

Fundierte und branchenweit anerkannte Ausbildung in einem mittelständischen Medienhaus entsprechend den Vorgaben des Ausbildungstarifvertrags für Tageszeitungs-Volontäre

Individuelle Betreuung

Mitarbeit in einem kreativen Team mit zukunftsorientierter Produktionsweise

Nötige Unterlagen:

Anschreiben: Unterschrieben, mit oder ohne Foto

Lebenslauf: Abitur, Studium (Abschluss- bzw. Zwischenzeugnisse), Angaben zu Praktika

Arbeitsproben: Texte als pdf, Internet-Links zu Blogs oder anderen Veröffentlichungen

Social Media: Angaben zu Facebook, Twitter Snapchat etc.

Für alle Anhänge gilt: Verwendung der Formate doc, rtf und pdf

Wichtig!

Bewerbungen richten Sie bitte ausschließlich im Monat März ausschließlich online an folgende Email-Adresse:

Nürnberger Nachrichten

zu Händen Chefredakteur Michael Husarek

E-mail: nn-volontaersausbildung-bewerbung@pressenetz.de

Bewerbungen sind nur dann vollständig, wenn sie zum Zeitpunkt der Bewerbung alle oben genannten Unterlagen enthalten.

Nachgereichte sowie unvollständige Unterlagen können wir nicht berücksichtigen.

Wir behalten uns eine Änderung der Ausschreibung vor.

Die Bewerbungsunterlagen können eventuell innerhalb der Unternehmensgruppe weitergegeben werden.

Bewerbungsablauf:

Die Einladung zum Bewerbungsgespräch für das Volontariat ab November 2017 erfolgt im Lauf des April 2017.

Ansprechpartnerin für Fragen:

Volontärsbetreuerin Gudrun Bayer

Telefon: 0911/216-2550,

E-Mail: nn-volontaersausbildung@pressenetz.de

2. Das Online-Volontariat bei nordbayern.de

Das Online-Volontariat ist die Ausbildung zur Online-Redakteurin / zum Online-Redakteur. Online-Volontäre nehmen an dem sechswöchigen Volontärs-Grundkurs der Nürnberger Nachrichten/Nürnberger Zeitung teil und absolvieren anschließend mehrere Stationen in verschiedenen Ressorts der Nürnberger Nachrichten.

Ein Großteil der Ausbildung erfolgt in der Online-Redaktion von nordbayern.de.

Das in der Regel zwei Jahre dauernde Volontariat bei nordbayern.de beginnt im Oktober 2017.

Der nächste Bewerbungszeitraum läuft bis zum 31. Juli 2017.

Grundvoraussetzung für das Volontariat ist in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Bei entsprechender journalistischer Vorbildung und nachweislicher Erfahrung im Online-Bereich freuen wir uns jedoch ebenfalls über eine Bewerbung.

Bewerbungen für das Online-Volontariat richten Sie an:

Nordbayern Infonet GmbH

Matthias Oberth/Christian Rothmund

Marienstraße 9-11

90402 Nürnberg

E-Mail: oberth@nordbayern.de

Die Bewerbungsunterlagen können eventuell innerhalb der Unternehmensgruppe weitergegeben werden.