4,28 Millionen Passagiere: Albrecht-Dürer-Airport feiert neuen Rekord

Damit schlägt der Flughafen sogar sein Allzeithoch von 2008 - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Wenn es beim Albrecht-Dürer-Flughafen jemals einen Grund gab, den Sekt zu öffnen, dann ist er nun gekommen. Denn so viele Passagiere hat der Airport bisher noch nie innerhalb eines Jahres verzeichnet. 4,28 Millionen Menschen kamen in Nürnberg an oder hebten hier ab.

Mit der neuen Zahl wurde sogar das Allzeithoch aus dem Jahr 2008 noch übertroffen. Dass diese Marke jetzt geknackt wurde, das dürfte die Verantwortlichen besonders erfreuen.

Außerdem: Der alte Rekord bezog sich auch auf Passagiere, die hier nur umstiegen. Die neuen 4,28 Millionen umfassen ausschließlich "Lokalpassagiere", wie sie in einer Pressemitteilung heißen. Also Reisende, die in Nürnberg abreisen oder ankommen.

Das liegt vor allem an den Urlaubern, deren Anteil zuletzt zugenommen hat. Nürnberg würde immer häufiger als Abflughafen gewählt oder selbst als Ziel entdeckt. Beliebte Destinationen waren Antalya, Mallorca und Hurghada, heißt es weiter.

Und es geht noch mehr: Denn nun folgt die Weihnachtszeit, die erwartungsgemäß auch sehr reisestark ist - nicht allein wegen des weltberühmten Christkindlesmarktes.

krei