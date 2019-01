45 Millionen Passagiere: Flixbus wächst weiter

BERLIN - Der führende deutsche Fernbusanbieter Flixbus hat die Zahl seiner Fahrgäste weiter gesteigert. Das Unternehmen beförderte etwa fünf Millionen Passagiere mehr als im Vorjahr.

Flixbus ist mit seinen grünen Bussen in 28 europäischen Ländern unterwegs © Arne Dedert, dpa



Der Branchenprimus Flixbus hat die Zahl seiner Fahrgäste weiter gesteigert. 2018 seien weltweit mehr als 45 Millionen Passagiere befördert worden, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Vorjahr waren es 40 Millionen gewesen. Flixbus war 2018 unter anderem in den USA an den Start gegangen und hatte in Deutschland sein Angebot auch mit Fernzügen ausgebaut. Die grünen Busse fahren in 28 europäischen Ländern, Zahlen für einzelne Märkte nennt Flixbus aber nicht. Nach Branchendaten deckt das Unternehmen 95 Prozent des deutschen Fernbusmarktes ab und macht dort etwa die Hälfte seines Geschäfts.

