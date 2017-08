1928 wurde auf der Funkausstellung in Berlin das Fernsehen vorgestellt. In den folgenden Jahren wurde die Technik immer weiter verfeinert und ausgebaut. Das erste Mal, dass ein Großereignis live im Fernsehen übertragen wurde, war bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Geschätzte 150.000 Zuschauer verfolgten das Geschehen in sogenannten Fernsehstuben, denn Fernseher im heimischen Wohnzimmer gab es damals noch nicht. © dpa