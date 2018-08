Unsere Bilderstrecke zeigt die 30 größten Arbeitgeber der Region. Sie beschäftigen derzeit etwa 126.000 Mitarbeiter an den Standorten Nürnberg, Fürth, Erlangen, Ansbach, Zirndorf, Heroldsberg, Herzogenaurach und Herrieden. Nicht berücksichtigt sind öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Kliniken.

Der Herzogenauracher Adidas-Konzern ist hinter Nike weltweit die Nummer zwei bei den Sportartikelherstellern. Soweit, so bekannt. Wir haben zehn Dinge ausgegraben, die Sie noch nicht über das Unternehmen mit den drei Streifen wussten.

1920 gründeten die Gebrüder Dassler eine Schuhfabrik in Herzogenaurach. Nach Unstimmigkeiten trennten sich Adolf und Rudolf Dassler und bauten jeweils eigene Fabriken auf: Adidas und Puma. Aus den mittelfränkischen Unternehmen wurden Weltkonzerne. Wir zeigen die Geschichte der Sportartikelhersteller in Bildern.

Der Name Wiesel kommt wohl nicht von ungefähr, schließlich soll das autonom fahrende Spezialfahrzeug möglichst zügig und effizient Container durch das Lagerareal am Nürnberger Hafen transportieren. Für das fahrende Personal ist der digitale Kollege aber keine Bedrohung, wie man bei Schenker betont. Das Wiesel helfe im Gegenteil, die bestehende Belegschaft zu entlasten. Zu den Kosten für den High-Tech-Lkw will sich der Konzern nicht konkret äußern.