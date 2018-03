Adidas zahlt nach Gewinnanstieg mehr Dividende

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas will seinen Aktionären nach einem Gewinnsprung eine höhere Dividende zahlen. Bereits am Vorabend hatte der Konzern einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt.

Der Gewinn von Adidas ist gestiegen, davon profitieren auch die Aktionäre - die Dividende steigt. © Tobias Hase/dpa



Die Ausschüttung an die Anteilseigner soll für 2017 auf 2,60 Euro je Aktie steigen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dies sind 60 Cent mehr als im Vorjahr. Am Vorabend wurde ein großangelegter Aktienrückkauf angekündigt.

Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft verbesserte sich im vergangenen Jahr um ein gutes Viertel auf 1,35 Milliarden Euro und wäre ohne Belastungen wegen der US-Steuerreform bei 1,43 Milliarden Euro herausgekommen.

Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro zu, angetrieben von einem starken Wachstum der Hausmarke Adidas und einer guten Nachfrage nach Laufschuhen und modischen Sneakern.

