Air-Berlin-Bieterverfahren: Wöhrl ist weiter im Rennen

Unternehmer verzichtet aber auf Zugang zum Datenraum - vor 1 Stunde

REICHENSCHWAND - Nach ersten Sondierungen mit Air Berlin kündigte der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl an, vorerst die Geschäftsdaten des insolventen Unternehmens nicht prüfen zu wollen. Trotzdem ist er weiterhin an Air-Berlin interessiert.

Hans Rudolf Wöhrl hat weiterhin Interesse an der insolventen Airline Air Berlin. © Nicolas Armer/dpa



"Unsere Lösung ist so einfach strukturiert, dass wir sogar auf den Zugang zum Datenraum verzichten konnten, um möglichst schnell voranzukommen", teilt der Unternehmer mit.

Grund dafür, dass Wöhrl zunächst auf den Zugang zum Datenraum verzichten wolle, sei eine von Air Berlin geforderte Vertraulichkeitserklärung, erklärte Wöhrls Intro-GmbH am Donnerstag. Das Unternehmen müsse frei von den Verpflichtungen zur Vertraulichkeit bleiben, um mit weiteren Partnern verhandeln zu können. Wöhrl ergänzt: "Der Datenraumzugang wird für uns erst wichtig, wenn unser Vorschlag angenommen wird und wir mit der praktischen Arbeit beginnen können."

Den Angaben zufolge führte Wöhrl am Mittwoch ein anderthalbstündiges Gespräch in "partnerschaftlicher Atmosphäre" in der Zentrale von Air Berlin.

Gleich zu Beginn habe es aber ein "juristisches Problem" mit der geforderten Vertraulichkeitserklärung gegeben. Diese sei "nicht geeignet" gewesen, um die "speziellen Anforderungen der von Intro geplanten Gruppenlösung mit einem Konsortium abzudecken", erklärte der Unternehmer. Wöhrl erklärte gegenüber den Nürnberger Nachrichten: "Dass neben Finanzinvestoren auch die Airlines (z. B. Lufthansa) die zukünftig von Air Berlin Flugzeuge mieten wollen, sich auch an Air Berlin – neu beteiligen können".

Wöhrl will Air Berlin als Ganzes erhalten und ist an Teilen der insolventen Fluggesellschaft nicht interessiert. Die Probleme seien wegen des Zeitdrucks aber am besten "gemeinsam mit anderen Bietern zu lösen", hieß es. Wöhrl bevorzugt dabei nach eigenen Angaben die Lufthansa als größten Mitgesellschafter. Auf seine Anfrage habe er aber von dieser Seite die Antwort erhalten, dass "aus juristischen Gründen" derzeit kein entsprechendes Gespräch geführt werden könne.

Wöhrls Konzept sieht vor, dass Air Berlin künftig Flugzeuge inklusive Besatzung, Wartung und Versicherung an andere Fluggesellschaften vermieten könnte. Die Kosten für das Chartern werden den Partnern in Rechnung gestellt, die auch das wirtschaftliche Risiko tragen sollen. "Diese Flüge finden dann unter dem Namen und der Flugnummer der Partner statt, verbunden mit dem Hinweis: 'Operated by Air Berlin'", erläuterte Wöhrl seine Idee von einer Rettung der insolventen Airline. Es handle sich dabei um ein in der Branche übliches Verfahren.

Am Mittwoch hatte der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O'Leary, entgegen früherer Äußerungen erklärt, nicht für Air Berlin bieten zu wollen. Das Insolvenzverfahren bezeichnete er als „abgekartetes Spiel“ zwischen Lufthansa, der Bundesregierung und Air Berlin.

afp, dpa, kfr