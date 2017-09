Air Berlin: Wöhrl bietet bis zu 500 Millionen Euro

Laut Facebook-Post will der Unternehmer ein Angebot abgeben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin können Interessenten noch bis Freitag der nächsten Woche Gebote abgeben. Nun hat Hans Rudolf Wöhrl seinen Hut mit einem stattlichen Gebot in den Ring geworfen.

Der Nürnberger Unternehmer will bis zu 500 Millionen Euro für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bezahlen. © dpa/Nicolas Armer



Der Nürnberger Unternehmer will bis zu 500 Millionen Euro für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bezahlen. Foto: dpa/Nicolas Armer



Der Nürnberger Unternehmer will einer Erkärung auf seiner Facebook-Seite zufolge "für die gesamte Air Berlin Gruppe" bieten, wie sie zum 31. Dezember 2016 bestanden hatte, und eine Zerschlagung der Gesellschaft verhindern. Der Kaufpreis soll dazu in mehreren Tranchen gezahlt werden.

Die erste Rate soll 50 Millionen Euro betragen, "dieser Betrag wurde von Investoren und der INTRO Gruppe aufgebracht", so Wöhrl auf Facebook weiter. Die nächsten Raten sollen ergebnisabhängig gezahlt werden und sich auf insgesamt bis zu 450 Millionen Euro belaufen, was den Gesamtpreis von einer halben Milliarde ergibt.

Weiterhin schreibt er, dass die Mitarbeiter im Fall eines Weiterverkaufes eine Gewinnbeteiligung von bis zu 100 Millionen Euro erhalten sollen.

"Lufthansa, Condor, TUI, Germania und Herrn Lauda wurden heute informiert, dass sie sich an diesem Angebot beteiligen können. Kommt es zu keiner Beteiligung anderer Luftfahrtunternehmen sind AURUM / INTRO und deren Investoren in der Lage, die Sanierung von Air Berlin auch alleine zu wagen", so Wöhrl weiter.

tha