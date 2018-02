Airport Nürnberg: Mallorca-Flüge werden aufgestockt

Zur Hochsaison steuert auch Ryanair die Balearen-Insel an - vor 16 Minuten

NÜRNBERG/MALLORCA - Wo machen die Franken am liebsten Urlaub? Natürlich auf Mallorca. In der Hochsaison fliegen vom Airport Nürnberg wöchentlich bis zu 12.000 Menschen auf die spanische Ferieninsel und zurück. Aus diesem Grund wird das Reise-Angebot nochmal aufgestockt - allerdings gibt es einen kleinen Haken.

Erst zur Hochsaison im Sommer soll es mehr Flüge nach Mallorca geben. Um der großen Nachfrage zu entsprechen, steuert Ryanair ab 1. Juni 2018 die Balearen-Insel voraussichtlich montags, mittwochs und freitags an. Dies teilte der Nürnberger Flughafen über den Airport-Ticker mit. Durch die Aufstockung sollen die Angebote von Eurowings und Germania ergänzt werden. Die beiden Airlines heben im Sommer mehrmals täglich in Richtung Mallorca ab.

