Aktienumwandlung: Autozulieferer Schaeffler streicht Abstimmung

Branche: Automobilzulieferer, Wälzlagerhersteller

Sitz, Standort: Herzogenaurach

Kurzbeschreibung: Die Schaeffler Gruppe ist eines der größten deutschen Industrieunternehmen in Familienbesitz mit weltweit 82.000 Mitarbeitern.

In Franken ist Schaeffler mit den beiden bekannten Marken FAG in Schweinfurt und INA in Herzogenaurach vertreten. Darüber hinaus befinden sich in der Metropolregion Werke in Höchstadt/Aisch, Gunzenhausen und Hirschaid.

Allein in Mittelfranken beschäftigt Schaeffler knapp 11.000 Menschen.

2008 übernahm Schaeffler Continental und damit auch das Nürnberger Unternehmen Conti Temic. Ende 2011 erfolgte die Umwandlung Schaefflers in eine Aktiengesellschaft. Mittlerweile hält die Dachgesellschaft Schaeffler Holding als Großaktionär 46% der Continental-Anteile (Stand 2017).

Themenarchiv Schaeffler