Aldi will Billigsprit-Tankstellen starten - auch in Franken

Discounter hat den Großraum Nürnberg im Blick - 10 Filialen zum Start - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Der Discounter Aldi Süd ist bekannt für seine Kampfpreise - und will jetzt auch den Tankstellen-Markt aufmischen: An voraussichtlich zehn Standorten in Deutschland lässt die Kette in den kommenden Wochen Zapfsäulen aufstellen. Auch der Großraum Nürnberg ist dabei.

Aldi gehört zu den Marktführern im Lebensmittelhandel - doch das reicht dem Discounter offenbar nicht. Foto: dpa



Den Anfang macht Stuttgart. Seit einigen Tagen stehen vor der Aldi-Filiale im Stadtteil Obertürkheim Zapfsäulen. Mit Kampfpreisen, die deutlich unter denen der Konkurrenten liegen, will der Discounter nach dem Einkauf Kunden anziehen. Ein Konzept, das in anderen europäischen Ländern längst aufgeht. In Österreich koopiert der Aldi-Ableger Hofer bereits seit 2009 mit Tankestellenbetreibern, auch in Italien sieht man häufig Zapfsäulen auf dem Gelände von größeren Supermärkten.

Aldi Süd will die Tankstellen nicht selbst betreiben, sondern verpachtet sie an die FE-Trading, ein Tochterunternehmen des österreichischen Mineralölkonzerns OMV. Das berichtet die Wirtschaftswoche mit Verweis auf Branchenkreise. Das Blatt spricht von derzeit zehn Automatentankstellen, die in Deutschland innerhalb der nächsten Wochen entstehen sollen. Auch den Großraum Nürnberg hat Aldi dabei im Visier. Wo und wann die Tankstelle allerdings konkret entstehen soll, ist bislang noch unklar. Laut einem Bericht des Handelsblatt ist jedoch Forchheim ein Kandidat. Sollte sich das Konzept bewähren, dürfte der Discounter rasch nachlegen - und weitere Standorte in der gesamten Republik hochziehen.

Aldi setzt auch auf Elektromobilität

In der Branche sorgt Aldis Vorstoß für Unbehagen, wie die Wirtschaftswoche berichtet. "Für Tankstellenpächter, deren Betrieb im Einzugsgebiet der Aldi-Tankautomaten liegt, kann das dramatische Folgen haben", zitiert das Blatt Thomas Drott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche. "Es droht der Verlust von Arbeitsplätzen vor allem bei kleineren Tankstellen."

Doch Aldi geht auch neue Wege - und baut etwa Ladesäulen für Elektroautos. Bis Ende 2018 will die Supermarktkette 80 Stationen in der kompletten Republik aufstellen. Der Strom dafür wird auf dem Dach der Läden produziert - dort lässt Aldi Solaranlagen aufstellen.