Als Theo Schöller das Eis entdeckte

Nürnberger Unternehmer griff einst eine Idee aus Berlin auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag, 18. Juni, jährt sich der Geburtstag Theo Schöllers zum 100. Mal. Der 2004 gestorbene Eis-Pionier zählt zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten Nürnbergs.

Theo Schöller (li.) und Ueli Prager, Gründer und Eigentümer von Mövenpick, posieren Mitte der 1970er Jahre mit Eis für den Fotografen. © Foto: Firmenarchiv Schöller



Theo Schöller (li.) und Ueli Prager, Gründer und Eigentümer von Mövenpick, posieren Mitte der 1970er Jahre mit Eis für den Fotografen. Foto: Foto: Firmenarchiv Schöller



Liebe geht durch den Magen: Diesem Spruch folgend war es äußerst konsequent, als Peter Schönlein, damals Nürnbergs Oberbürgermeister, Theo Schöller bei dessen 75. Geburtstag im Jahre 1992 nicht nur für das "mäzenatische Wirken" dankte. Darüber hinaus attestierte das Stadtoberhaupt dem Eisfabrikanten, zu einem "liebenswerten Image-Botschafter unserer Vaterstadt" geworden zu sein.

Begonnen hatte die über Jahrzehnte anhaltende Erfolgsgeschichte, die der Sohn eines Möbelherstellers geschrieben hat, in Berlin. Als 18-Jähriger besuchte Schöller dort das Varieté Scala, in dem in der Pause Eis am Stiel gereicht wurde. Von dem süßen Angebot überzeugt ging der Absolvent der Höheren Handelsschule in der fränkischen Heimat daran, die kalte Süßigkeit in großen Mengen herzustellen: An seinem 20. Geburtstag zog Schöller das erste Eis am Holzstäbchen aus der Gefrierform in der neu erbauten Fabrikationshalle.

Das Gewerbe dafür hatte sein älterer Bruder Karl angemeldet, der 1961 mit nur 47 Jahren gestorben ist. Und Rückendeckung von der Mutter gab es auch: "Kinder, wenn ihr euch je einmal selbstständig machen solltet, dann wählt ein fressendes Geschäft, denn essen müssen die Leute immer", riet sie der Überlieferung nach ihren beiden Söhnen.

Bilderstrecke zum Thema Schöller: Eine Nürnberger Firmengeschichte In einer kleinen Halle in Nürnberg begann Theo Schöller 1937 mit der Herstellung des ersten Stieleises in Serienproduktion. Mit nur vier Geschmacksvarianten ging sein junges Unternehmen damals an den Start. Doch schon bald prägte Schöller Nürnbergs Wirtschaft und Kulturlandschaft. Heute ist das Unternehmen weltweit bekannt.



Die Palette des Unternehmens war zunächst übersichtlich. Die Eiskrem war in der eckigen "Standard"-Version in den Geschmacksrichtungen Vanille, Schoko und Erbeere zu haben. Dazu kam das rundliche Stiel-Eis mit Zitronengeschmack. Bis zu 12 000 Portionen wurden anfangs mit viel Handarbeit und großem Personalaufwand gefertigt.

Produkt für den Sommer

Willens- und entscheidungsstark zeigte sich Theo Schöller auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fabrikation musste nach der fast kompletten Zerstörung wiederaufgebaut werden, bevor das Unternehmen seinen Expansionskurs aufnehmen konnte. Als wichtiger Schritt gilt hier der Einstieg in die Lebkuchenproduktion 1957. Damit gelang es, den Personalstand das ganze Jahr über konstant zu halten.

Denn Eis war damals noch ein Produkt, das nur im Sommer gekauft wurde. 1976 hat Schöller den Lebkuchen-Bereich mit dem Kauf der Firma Haeberlein-Metzger gestärkt, die heute Bestandteil der Lambertz-Gruppe ist. Zwei Jahre zuvor, 1974, startete die Zusammenarbeit mit Mövenpick. 1995 hat Schöller mit der Südzucker AG eine Holding gegründet.

Die Eisfabrik gehörte später zum Nestle-Konzern, dann zu Rosen Eiskrem. 2012 übernahm das Werk die Molkerei Deutsche Milchkontor, die 2015 das Aus für die einstige Schöller-Fabrik bis Ende 2017 ankündigte.

Die Stadt profitiert derweil noch immer von Schöllers Wirken: Zusammen mit seiner zweiten Frau, die 2014 starb, hat er 1988 die Theo und Friedl Schöller Stiftung ins Leben gerufen. Mit Spenden in Millionenhöhe unterstützte er nicht zuletzt das Klinikum Nürnberg.

MARKUS HACK