Alte Helden, neues Bobby-Car: Spielwarenmesse startet durch

Neuheitenschau: 30 Unternehmen stellen neue Trends vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis einschließlich Samstag steppt wieder der Bär in Nürnberg: Zu der Weltleitschau der Branche, die zum 70. Mal ihre Tore öffnet, werden rund 70.000 Fachbesucher aus dem In- und Ausland erwartet. Einen Vorgeschmack auf die Innovationen im — so Spielwarenmesse-Chef Ernst Kick – "größten Spielzimmer der Welt" — gab es bei der "PressPreview".

Die Ninja Turtles sind mittlerweile ein Klassiker in den Kinderzimmern. © Horst Linke



Bei der Neuheitenschau, Top-Termin für die Medien, setzten gut 30 Unternehmen ihre Highlights in Szene – und bauten beim Rühren der Werbetrommel dabei auch auf prominente Helfer.

Modedesignerin an Bord geholt

So zum Beispiel auf Modedesignerin Lola Paltinger. "Ihre Spezialität sind ihre Neudefinitionen des klassischen bayrischen Dirndl, die bei ihr oft noch mehr die Oberweite der Trägerin betonen und sich zudem von traditionellen Trachten deutlich abgrenzen", weiß Wikipedia. Paris Hilton, Giulia Siegel, Sarah Kern und Nina Ruge zählen demnach zu ihren Kunden.

Doch es geht auch ein paar Nummern kleiner: Auf der Neuheitenschau zeigte die gebürtige Mannheimerin zusammen mit Hauck Toys ihre Puppenzubehör-Kollektion. Das zentrale Motiv: ein Rehkitz.

Für erwachsene Kinder: Spielwarenbranche setzt auf "Kidults"

Mit Wild, allerdings mehr für den Teller, kennt sich sicher auch Stefan Marquard aus, seines Zeichens TV-affiner Koch und gelernter Metzger. Bei der Neuheitenschau war er im Auftrag von Schmidt Spiele unterwegs, konkret zum Test des Reaktionsspiels "Ratto Zakko", ein garantiert kalorienfreier Spaß, bei es sich alles rund um Speisen dreht – serviert von Oberkellner Ratto Zakko, einem Nager.

Neues Bobby-Car

Eine Premiere der besonderen Art stand bei der fränkischen Simba-Dickie-Group auf dem Programm: die Enthüllung des BIG-Bobby-Cars Neo, eine runderneuerte Variante des Spielzeugklassikers. Das Ur-Bobby-Car startete Anfang der 1970er durch. Kreiert worden war es in der Fürther BIG Spielwarenfabrik, die seit 2004 zur Fürther Simba-Dickie-Gruppe gehört.

Sonderprogramm zum Jubiläum: Die Spielwarenmesse wird 70

Um fahrbare Untersätze geht es seit jeher auch bei Carrera. Auf den Rennbahnen und mit den RC-Fahrzeugen ist ebenfalls Prominenz unterwegs: die Videospiel-Kultfigur Super Mario und seine Kumpels geben hier kräftig Gummi, allen voran der berühmteste Klempner der Welt auf einem Roller sowie in ein einem neuen Rennauto. Auch die Hunde-Helden der "Paw Patrol" steigen bei Carrera ein, sie sind bei der Einsteiger-Rennbahn im Einsatz.

Die Neuheitenschau selbst gab übrigens 1963 ihr Debüt. Zu diesem Zeitpunkt war die Spielwarenmessse, die 1950 als – was die Aussteller betraf – rein deutsche Veranstaltung gestartet war, längst richtig international. 1958 waren erstmals Aussteller aus dem Ausland zugelassen. Durchgesetzt hatte das der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Er hatte den Veranstaltern 1957 gedroht, nicht mehr zur Spielwarenmesse nach Nürnberg zu kommen, wenn sie sich nicht ausländische Anbieter öffnet. Eine Drohung, die wirkte – und die die Schau zu dem machte, was sie seit langem ist: die Nummer eins unter den Messen ihrer Branche.

Dreistöckige Riesentorte

Zur Jubiläumsschau 2019 hatte die NürnbergMesse für die Spielwarenmesse – sie ist eine ihrer wichtigsten Kunden – eine besondere Überraschung aufgefahren: eine riesige, dreistöckige Torte, ein Gaumenschmaus garantiert weit jenseits der Kategorie "kalorienarm". Aber das 70. Jubiläum feiert man ja schließlich auch nur einmal.

