Am NN-Telefon: Rat und Tipps rund um Hausbau und Co.

Vier Fachleute stehen Rede und Antwort - Aktion startet am Montagabend - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Am Montag ist es so weit: Ab 17.30 Uhr beantworten vier Profis zwei Stunden lang Ihre Fragen rund um die Themen Bauen, Sanieren, Finanzieren und Energiesparen am NN-Telefon. Ein Anruf genügt.

Die Experten am NN-Telefon beantworten Ihre Fragen zum Thema Hausbau, Sanieren, Energiesparen und Co. © dpa/Armin Weigel



Hypothekendarlehen sind nach wie vor günstig, der Bau oder Kauf einer Wohnung oder eines Hauses ist für die meisten Menschen aber dennoch ein Kraftakt. Worauf gilt es bei der Finanzierung zu achten, welche Kosten entstehen? Was ist, wenn der Bauträger pleitegeht? Was sollten Immobilienbesitzer bei einer umfassenden Sanierung als Erstes in Angriff nehmen, wie sieht die richtige Reihenfolge der geplanten Maßnahmen aus? Welche Fördermittel gibt es für Bauherren und Sanierer? Worauf ist bei Dämmung, Fenster- und Heizungsaustausch zu achten? Welche Kosten können Vermieter auf die Miete umlegen?

Bei unserer Telefonaktion, die wir in Zusammenarbeit mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall durchführen, sind Sie an der richtigen Adresse. Ihre Anrufe erwarten:

Wolfgang Seitz von der Energieagentur Nordbayern (09 11/ 2 16-21 95)

Architektin Christa Baumgartner (09 11/2 16-21 96)

Gerhard Frieser vom Grund- und Hausbesitzerverein (09 11/2 16-21 97)

Jens Frisch von Schwäbisch Hall (09 11/ 2 16-21 98)

