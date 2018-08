Ärger und Abzocke: Darüber klagen Nürnbergs Verbraucher

Verbraucherzentrale stellt Bilanz des Jahres 2017 vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Teurer Tarif, langsames Internet und ein schlechter Kundenservice: Probleme mit dem Telefon sind ärgerlich. Auch zahlreiche Nürnberger holten sich deshalb Hilfe bei der Verbraucherzentrale. Doch auch in anderen Bereichen hakt es.

Ärger mit der Kundendienst-Hotline, dem Internetanbieter oder dem Schlüsseldienst: Die Verbraucherzentrale Nürnberg hat ihre Bilanz 2017 vorgestellt. © dpa



Probleme beim Telefonieren und mit dem Internetanschluss haben bei den Verbraucherschützern am Albrecht-Dürer-Platz mittlerweile den Rang eines "Dauerbrenners" erreicht. Egal ob die Verbindung ständig abbricht, Beträge auf der Rechnung unberechtigt sind oder der Vertrag gar nicht gewollt war: Die Palette der Klagen, mit denen verzweifelte Bürger zum Nürnberger Standort der Verbraucherzentrale Bayern kommen, ist breit, berichtet Gisela Linke, Leiterin der Beratungsstelle.

"Die Kunden macht dabei besonders wütend, dass es ihnen nicht gelingt, ihre Rechte eigenständig durchzusetzen", sagt Linke. Grund seien meist die strukturellen Probleme bei den Anbietern. "Der Kundendienst ist oft miserabel und die Verbraucher können keinen Kontakt herstellen. Da liegen dann schnell die Nerven blank."

Besonders mit dem Anbieter Telefónica O2 habe es im vergangenen Jahr Probleme gegeben. "Die Hotline war nicht besetzt, es gab keine Mailkontakt, der Livechat ist ständig unterbrochen worden und bei schriftlichen Anfragen kamen nur Standardantworten zurück", zählt die Leiterin der Nürnberger Verbraucherzentrale auf.

Ärger mit dem Schlüsseldienst

Als Abzocke bezeichnen Verbraucherschützer das, was Menschen droht, die sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen haben. Wenn sie in ihrer Not den falschen Schlüsseldienst beauftragen, wird es richtig teuer. Bis zu 1000 Euro verlangen schwarze Schafe unter den Anbietern für die Türöffnung. Tauschen sie auch noch das Schloss aus, kann die Rechnung auch 2000 Euro betragen. Zum Vergleich: Im bayerischen Durchschnitt kostet die Türöffnung laut Verbraucherzentrale 71 Euro, nachts und an Feiertagen 119 Euro.

Um sich vor teuren Überraschungen zu schützen, empfiehlt Linke zweierlei: Einen Ersatzschlüssel bei einer Vertrauensperson zu hinterlegen und sich rechtzeitig bei der Innung nach einem seriösen Anbieter mit Notdienst zu erkundigen.

Bei Internet-Problemen sollten Kunden zuerst eine Messung auf der Internetseite www.breitbandmessung.de machen. Wenn die vereinbarte Übertragungsgeschwindigkeit nicht erreicht wird, sollten sie den Anbieter anschreiben und auffordern, die angekündigte Leistung zu erbringen. Tut er das nicht, könne der Verbraucher normalerweise in einen günstigeren Tarif wechseln oder den Vertrag fristlos kündigen, erklärt Gisela Linke. Auch Schadensansprüche, zum Beispiel durch zusätzliche Telefonkosten mit der Störungshotline oder durch zugekauftes Datenvolumen, seien möglich.

818 Beratungen zu Telekommunikation und Medien hat die Nürnberger Verbraucherzentrale 2017 durchgeführt. Nur zum Bereich Finanzen, Versicherung und Altersvorsorge gab es mehr Anfragen (2251). Im gesamten Jahr halfen die Experten 3798 Ratsuchenden weiter.

Infos zur Verbraucherzentrale gibt es unter www.verbraucherzentrale-bayern.de.

Judith Horn, Markus Hack