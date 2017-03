Auf ins digitale Zeitalter: Neuer Manager bei der GfK

NÜRNBERG - Mit dem 51-jährigen Manager Peter Feld hat der Nürnberger Marktforscher GfK einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden. Feld, der zuvor Chef der WMF-Gruppe und bei Beiersdorf war, soll bereits ab kommenden Mittwoch seinen Dienst in Nürnberg antreten.

Ab kommender Woche übernimmt Peter Feld die Führung bei den Marktforschern. Dieser war zuvor Vorstandsvorsitzender bei WMF. Foto: Bernd Weissbrod



Die Neubesetzung des Vorstandsposten war nötig geworden, nachdem Mitte August 2016 der amtierende Vorstandsvorsitzende Matthias Hartmann nach enttäuschenden Geschäftszahlen seinen Hut nehmen musste.

"Mit Peter Feld haben wir nicht nur einen hervorragenden und sehr erfahrenen Manager für uns gewinnen können, sondern auch jemanden der weiß, mit den Herausforderungen unseres Unternehmens umzugehen", sagt Ralf Klein-Bölting, Aufsichtsratschef der GfK.

Peter Feld bringe große Erfahrung in der strategischen Entwicklung globaler Konzerne mit. Er sei ausgewiesener Experte darin, Kundenbedürfnisse zu verstehen und Unternehmen darauf auszurichten, international zu expandieren und die Digitalisierung über Geschäftsbereiche hinweg strategisch voranzutreiben. Die weitere Ausrichtung der GfK auf das Zeitalter der Digitalisierung wird dann auch eine der wesentlichen Aufgaben des neuen Chefs sein.

Feld stand bis Ende 2016 an der Spitze des Küchengeschirr-Herstellers WMF und hat in seiner Amtszeit mit dafür Sorge getragen, dass das Unternehmen deutlich gewachsen ist und das digitale Angebot massiv erweitert hat, wie es in einer Firmenmitteilung heißt. Feld arbeitete zu jener Zeit bei WMF, als das Unternehmen über vier Jahre hinweg in Händen des selben Investors war, der kürzlich auch bei der GfK eingestiegen ist, nämlich KKR.

Der US-Finanzinvestor hatte WMF erst im vergangenen Jahr wieder veräußert, und zwar an den familiengeführten französischen Konzern SEB. KKR hat also Erfahrung mit dem Manager und es ist davon auszugehen, dass der Investor bei der Besetzung des GfK-Vorstandsposten ein gewichtiges Wort mitgesprochen hat.

