Auf zur Akropolis! Neue Direktverbindung nach Athen

Fluggesellschaft Germania steuert griechische Hauptstadt ab Nürnberg an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Fluggesellschaft Germania hat am Montag die neue Direktverbindung zwischen Nürnberg und Athen aufgenommen. Immer montags und donnerstags fliegt die grün-weiße Airline in der Sommersaison zwischen beiden Städten nonstop und ermöglicht für beide Seiten neue Reisemöglichkeiten.

Die Fluggesellschaft Germania steuert vom Nürnberger Flughafen Athen an. Von dort können Passagiere umsteigen, um auf verschiedenen griechischen Inseln zu landen. © Albrecht Dürer Airport Nürnberg



Claus Altenburg, Vertriebschef bei Germania, und Flughafengeschäftsführer Michael Hupe haben die neue Route am Montag offiziell eröffnet. Der Flug startete pünktlich um 10.45 Uhr mit 129 Gästen an Bord. Griechenland gehört in diesem Sommer zu einem der am meisten nachgefragten Länder. Neben der Hauptstadt Athen locken auch zahlreiche Inseln in den weiß-blauen Urlaub, die nun noch einfacher erreicht werden können.

Durch ein Codeshare-Abkommen mit der griechischen Partner-Airline Sky Express können Germania-Kunden in Athen auf Flüge zu über zehn Inseln umsteigen. Zu ihnen gehören unter anderem Kreta, Santorini, Mykonos, Paros, Karpathos, Zakynthos, Chios, Syros oder Naxos.

"Germania ist ein wichtiger und verlässlicher Partner", sagt Flughafengeschäftsführer Michael Hupe: "Wir freuen uns, dass sich die Airline entschlossen hat, ihr Angebot ab Nürnberg nochmals zu erweitern. Die Verbindung nach Athen ist eine Bereicherung für unseren Flugplan. Nicht nur die Stadt selbst ist ein spannendes und abwechslungsreiches Urlaubsziel, auch die Möglichkeit weitere Inseln zu entdecken ist äußerst attraktiv."

Kalimera Griechenland: Ab sofort fliegt die Fluglinie Germania vom @airportnue nach Athen. Zur Eröffnung gab's eine Tanzeinlage #Nürnberg pic.twitter.com/JKgbZVLbyF — NZ-Lokalredaktion (@nz_lokal) June 12, 2017

"In Nürnberg finden wir sehr gute Bedingungen, unsere Sommerangebot voranzubringen. Deshalb haben wir uns entschlossen, Athen hier zu starten und sehen uns schon jetzt bestätigt für ein langfristiges Engagement", erklärt Claus Altenburg, Vertirbeschef der Germania Fluggesellschaft.

nn