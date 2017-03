Aufgepasst, Kunden! Sparkassen planen harte Einschnitte

MÜNCHEN - Die bayerischen Sparkassen stimmen ihre Kunden auf härtere Zeiten ein: In vielen Instituten werden die Gebühren steigen. Und auch Negativzinsen für Sparer sind kein Tabu mehr.

Sparern dürfte jetzt das Lachen endgültig vergehen: Die Sparkassen wollen Kunden mit Guthaben Negativzinsen aufbürden. © dpa



Als Grund für die unpopulären Maßnahmen nannte Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese drücke auf den Zinsüberschuss, eine maßgebliche Ertragsquelle der Banken und Sparkassen. Seit Sommer 2014 verlangt die EZB von den Geldhäusern sogar Zinsen, wenn diese Geld bei ihr parken. Das wird zur immer größeren Last.

Auch die Sparkassen im Freistaat denken deshalb nun darüber nach, diese Negativzinsen an Sparer weiterzugeben. Sie sind mithin beispielsweise für ein Bankguthaben vom Anleger zu zahlen, der normalerweise hieraus Zinserträge vereinnahmt. Bislang wurden lediglich Firmenkunden zur Kasse gebeten.

"Wir stemmen uns mit aller Kraft gegen Verwahrentgelte für Sparer, solange es betriebswirtschaftlich geht", sagte Netzer zwar bei der Bilanzvorlage für 2016 in München. Doch der Spielraum wird immer enger. Wenn Konkurrenten auf breiter Front den Negativzins weitergeben, bleibe den Sparkassen nichts anderes übrig, als dies auch zu tun. Anderenfalls würden sie mit Liquidität überschwemmt, so Netzer. Mit dem gleichen Argument hatten die bayerischen Genossenschaftsbanken in der vergangenen Woche ihre Kunden auf Negativzinsen vorbereitet.

Auch mit "Preisanpassungen" wollen die Sparkassen auf die sinkende Zinsspanne reagieren. Girokonten seien eine Dienstleistung, die kostet. Diese quer zu subventionieren, sei nicht mehr möglich, betonte Netzer.

Unter dem Strich haben die im vergangenen Jahr noch 69 Sparkassen im Freistaat die Bilanzsumme um 2,7 Prozent auf 198 Milliarden Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist dagegen um 4,3 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurückgegangen: "Unser Erfolg beim Kunden spiegelt sich wegen der niedrigen Zinsen nicht im Ergebnis wider", bedauert Netzer.

