Aufruf zum Tankboykott: Was soll und was bringt das?

Hohe Spritpreise: Kettenbrief sorgt auf Facebook und Whatsapp für Wirbel - vor 7 Minuten

NÜRNBERG/NEUMARKT - Viele haben ihn bereits via Whatsapp oder Facebook bekommen: Den Kettenbrief, der derzeit zum Boykott von Tankstellen am kommenden Montag aufruft. Was soll die Aktion? Bringt sie was? Oder ist sie sogar gefährlich? Wir haben die Antworten.

Tanken ist in diesen Tagen deutlich teurer als noch vor einigen Monaten. Der Verfasser eines Kettenbriefs scheint die Wut vieler Autofahrer darüber nutzen zu wollen. Sein Motiv: unklar. © Foto: Robert Schlesinger/dpa



Tanken ist in diesen Tagen deutlich teurer als noch vor einigen Monaten. Der Verfasser eines Kettenbriefs scheint die Wut vieler Autofahrer darüber nutzen zu wollen. Sein Motiv: unklar. Foto: Foto: Robert Schlesinger/dpa



Der Originaltext ist sprachlich nicht besonders ausgefeilt, dennoch geht er viral: "Große Protestaktion gegen die steigenden Benzin und Dieselpreise Montag 26 November keine Tankstellen anfahren, wer tanken muss sollte das Sonntags am 25.November noch machen. Sende diese Protestaktion an alle deine Kontakte weiter um ein Zeichen gegen die hohen Benzin und Dieselpreise zu agieren." Seit vielen Tagen geistert diese Nachricht durch Whatsapp, Facebook und Co. Es gibt keinen Unterzeichner, keinen Link, nur eben die Aufforderung, den Text weiter zu schicken.

Jetzt wird heftig diskutiert. Wer steckt dahinter? Soll man sich beteiligen? Wer den digitalen Kettenbrief gestartet hat, ist mit vertretbarem Aufwand — wie meistens in solchen Fällen — nicht mehr nachzuvollziehen. Anlass ist augenscheinlich die Wut über die seit Wochen hohen Preise an den Tankstellen und der Versuch, dagegen ein Zeichen zu setzen.

Experten raten bei Nachrichten wie diesen dennoch zu Vorsicht. Vor allem, wenn sie Links enthalten, auf die der Empfänger klicken sollen. Mit dem schnellen Klick sollte man generell zurückhaltend sein, bei Nachrichten unbekannten Ursprungs aber erst recht. Denn die Gefahr ist hoch, dass man sich auf der Internetseite, die der Link öffnet, Schadprogramme einfängt.

Bislang enthält der Tankboykott-Aufruf selbst keinen Link. Es wäre allerdings keine Überraschung, wenn bald erste Nachahmer versuchen, die entstandene Aufmerksamkeit auszunutzen und Nachrichten ähnlichen Inhalts verschicken — dann mit Link. Der Rat von Experten hierzu: Finger weg.

ADAC ist skeptisch

Die viel entscheidendere Frage: Bringt es überhaupt etwas am besagten Montag nicht zu tanken? Frankreich protestieren zwar derzeit viele Menschen auch gegen die hohen Spritpreise, blockieren zum Beispiel Straßen. Hintergrund sind hier aber Pläne der Regierung, die Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen.

In Deutschland begründen die Mineralölkonzerne die hohen Preise in Süddeutschland vor allem mit gestiegenen Logistikkosten, nachdem auf dem Rhein seit Wochen die Tankschiffe nicht mehr wie gewohnt fahren könnten.

Dass die Branche diese Gelegenheit nicht nutzt, gleich weitere Preiserhöhungen durchzusetzen, glaubt ihr zwar auch der ADAC nicht. Zum Tank-Kettenbrief geht aber auch ein Sprecher des Autoclubs spürbar auf Distanz: "Ob das den Mineralölkonzernen wirklich wehtut, weiß ich nicht." Abgesehen davon, dass wenn überhaupt, dann sonntags die Preise an den Tankstellen im Schnitt sogar noch höher seien als montags. "Das liegt daran, dass am Sonntag viele freie Tankstellen geschlossen sind."

"Wir sagen immer: Autofahrer, wehrt euch, wenn’s ums Tanken geht!", betont der Sprecher. Das aber gehe nach wie vor am besten, indem man regelmäßig Preise vergleicht und danach entscheidet, wann und wo man tanke. "Das übt auf Dauer viel mehr Druck auf die Konzerne aus." Gut untersucht ist mittlerweile beispielsweise, dass Sprit am frühen Abend oft am günstigsten ist, nachts und morgens dagegen am teuersten.

Kommentar: Der Aufruf zum Tankboykott wird ohne Effekt verpuffen.

GREGOR LE CLAIRE