Der Otto-Versand ist der letzte große Versandhändler in Deutschland, der noch an diesem zuletzt zweimal pro Jahr erschienenen Universalkatalog festgehalten hat. Noch bis nächste Woche wird der letzte Otto-Hauptkatalog in Nürnberg auf riesigen Tiefdruckmaschinen des Unternehmens Prinovis gedruckt und dann gefalzt und geklebt. Wir waren mit der Kamera dabei! © Roland Fengler