Baggern, buddeln, trimmen: Die "GaLaBau" legt los

Europas wichtigste Branchenmesse zu Gast in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vier Tage lang regiert in der NürnbergMesse der grüne Daumen: Am Mittwoch, 14. September, öffnet die "GaLaBau" - die internationale Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräume - ihre Pforten.

Rund 67.000 Fachbesucher werden erwartet, wenn die "GaLaBau" vom 14. bis 17. September in Nürnberg gastiert. © Verena Litz



In 13 Hallen zeigen insgesamt 1320 Aussteller aus dem In- und Ausland die ganze Palette rund ums Planen, Bauen und Pflegen von Gärten, Parks, Grün- und Sportanlagen sowie Spielplätzen. Zu Europas wichtigstem Treffpunkt der Branche erwarten die Veranstalter 67.000 Fachbesucherinnen und -besucher.

Der Kernbereich der GaLaBau sind Maschinen aller Art, darunter schweres Gerät wie Bagger und Raupen. Wie in der Arbeitswelt insgesamt, geht auch im Landschafts-, Gartenbau- und Sportplatzbau der Trend zur Automatisierung und Digitalisierung sowie zum Energiesparen - etwa mit Start/Stopp-Automatik bei Baggern und Assistenzsystemen für die Fahrer.

Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen will: "Maschinenaussteller der GaLaBau nutzen auch die Aktionsfläche, angrenzend an die Messehalle 12 und am Silbersee im Volkspark Dutzendteich, um dort ihren Kunden Pflege- und Bodenbearbeitungsmaschinen wie Rasenmäher, Vertikutierer und Häcksler auf echtem Rasen und Boden live vorzuführen", hieß es beim Presserundgang am Vortag des Messestarts. Natürlich dürften diese die Geräte auch ausprobieren, also "baggern, buddeln oder trimmen".

Kleiner Tipp für interessierte Nicht-Profis: Die Flächen bleiben während der Messelaufzeit öffentlich zugängig "und eignen sich optimal für einen Samstagsausflug mit der Familie", so die NürnbergMesse.

