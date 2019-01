Bahnbeauftragter der Regierung fordert höhere Bahnpreise

Enak Ferlemann will höhere Preise für den Kunden, um das Netz zu modernisieren - vor 1 Stunde

BERLIN - Der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), hat die Bahn aufgefordert, ihre Preise zur Modernisierung des Netzes zu erhöhen. Denn: Für 19 Euro quer durch Deutschland, das könne nicht der Normalfall sein.

So könnten die nötigen Investitionen für die Schiene finanziert werden, sagte der Verkehrs-Staatssekretär der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). "Die Bahn könnte ihre Preise anheben oder die Sondertarife reduzieren", schlug er vor und fügte hinzu: "Auch die Fernbusse werden teurer. Die Zeiten des ruinösen Wettbewerbs sind vorbei." Für 19 Euro quer durch Deutschland, das könne nicht der Normalfall sein.

Ferlemann gilt als einer der schärfsten Kritiker der Bahn. Zusammen mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verhandelt er mit der Spitze des bundeseigenen Konzerns, um konkrete Maßnahmen einzuleiten, damit es im ersten Halbjahr Verbesserungen für die Fahrgäste hinsichtlich Service und Pünktlichkeit gibt.

In der FAS forderte Ferlemann die komplette Digitalisierung des Schienennetzes - "das kostet bis 2040 jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Euro". Damit könne auch viel Geld gespart werden, "weil auf demselben Netz mehr Züge fahren", sagte er.

Den von Bahnchef Richard Lutz vorgeschlagenen Verkauf der sehr profitablen Bahn-Auslandstochtergesellschaft Arriva lehnte Ferlemann ab. "Wenn ich die Milchkuh einmal schlachte, dann gibt sie keine Milch mehr", sagte er. Da müsste die Bahn erst einmal zeigen, wie sie die Erträge auf andere Weise erwirtschaften könne. Scheuer hatte gesagt, er stehe einem Verkauf von Arriva "offen" gegenüber.

