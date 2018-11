Bamberg testet als erste deutsche Stadt elektrische Tretroller

100 E-Scooter sollen an Bahnhof, Innenstadt und Universität zur Verfügung stehen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Elektrische Tretroller will im kommenden Jahr eine Firma in Bamberg zum Verleih anbieten. Geplant sei, von Frühjahr an 100 sogenannte E-Scooter in der fränkischen Universitätsstadt zu verteilen, die sich Nutzer nach einer Anmeldung beim Hersteller per Smartphone leihen können, teilten die Firma Bird und die Stadt am Mittwoch mit.

Bamberg wird die erste Stadt Deutschlands sein, in der E-Scooter auf die Straßen kommen sollen. Nun haben Bird, der Marktführer im E-Scooter-Sharing Service, und die Stadtwerke Bamberg eine Kooperation zum Aufbau eines Verleihsystems für E-Scooter in der fränkischen Universitätsstadt angekündigt. © dpa



Bamberg wird die erste Stadt Deutschlands sein, in der E-Scooter auf die Straßen kommen sollen. Nun haben Bird, der Marktführer im E-Scooter-Sharing Service, und die Stadtwerke Bamberg eine Kooperation zum Aufbau eines Verleihsystems für E-Scooter in der fränkischen Universitätsstadt angekündigt. Foto: dpa



Vorher sollen von Dezember an 15 Menschen die Roller in Bamberg testen. "Wir sammeln danach Erfahrungsberichte und schauen dann, wo wir noch nachsteuern müssen", sagte Michael Fiedeldey, Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg.

Elektrische Tretroller sind auf deutschen Straßen bislang noch nicht zugelassen. Deswegen wollen die Stadt, die oberfränkische Bezirksregierung und das bayerische Verkehrsministerium für die Testphase eine Ausnahmegenehmigung erteilen, wie Fiedeldey erklärte.

Bilderstrecke zum Thema Mobil in der Region: Wie, wann und wie oft wir unterwegs sind Wir sind immer unterwegs: Ins Büro, zum Einkaufen, abends in Richtung Kino... Mal steigen wir dafür ins Auto, mal bringt uns die Straßenbahn schneller ans Ziel. Für diese Bilderstrecke haben wir tief im Zahlen-Archiv der Stadt, des VGN oder beim Landesamt für Statistik gegraben - und interessante Zusammenhänge gefunden.



Die von einer Batterie betriebenen Tretroller sollen etwa neben dem Bamberger Bahnhof, Tiefgaragen in der Innenstadt und Uni-Standorten ausleihbar sein. Die Fahrzeuge sollen laut Hersteller maximal 20 km/h fahren können, Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Bird will alle Scooter abends einsammeln, aufladen und morgens wieder in der Stadt verteilen.

Bamberg ist nach Angaben von Stadt und Bird der erste Ort in Deutschland, an dem die elektrischen Tretroller verfügbar sein sollen. In Paris, Madrid, London, Wien oder Zürich seien die Geräte schon verfügbar. In vielen Großstädten, darunter München, sind bereits größere E-Roller leihbar, etwa von den Firmen Coup oder Emmy.

dpa