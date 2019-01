Bausätze und Sammler: "Kidults" verändern Spielwarenbranche

NÜRNBERG - Spielwarenmesse-Chef Ernst Kick spricht über die anstehende Jubiläumsschau. Eine immer größere Zielgruppe sind für den Unternehmner ebenso Erwachsene. Die sogenannten "Kidults" spielen vor allem gern mit Bausätzen für Autos und Co.

Bei diesem Anblick bekommen sportwagenbegeisterte Frauen und Männer glänzende Augen: der Porsche 356 A Speedster, hier als Schuco-Modellauto im Maßstab 1:43. Miniaturen berühmter Autos sind beliebte Sammelobjekte vieler Erwachsener. © Simba-Dickie



Herr Kick, Ende Januar, geht die Spielwarenmesse zum 70. Mal an den Start. Für Sie selbst ist es die 17. als Messechef. Fühlt sich die Jubiläumsschau anders an als die vorherigen?

Ernst Kick: Es ist schon etwas Besonderes, für eine Messe verantwortlich zu sein, die seit sieben Jahrzehnten am Markt ist. Und sie hat sich ja stetig weiterentwickelt, ist nach wie vor die unangefochtene Weltleitmesse in ihrer Sparte. Die 70. Spielwarenmesse ist ein Meilenstein für unser Unternehmen, aber auch für die Branche. Am zweiten Messetag feiern wir ein Riesen-Jubiläumsfest mit unseren Ausstellern und Fachbesuchern: Zu unserem "Toy Festival" rechnen wir mit 3000 Gästen.

China und Großbritannien gehören beide zu den stärksten Aussteller- und Besuchergruppen der Spielwarenmesse. Wie sehr beunruhigt Sie der Brexit und der Handelsstreit, den US-Präsident Trump mit den Asiaten angezettelt hat? Finden künftig weniger Vertreter aus diesen Ländern den Weg nach Nürnberg?

Kick: Wie sich die Besucherzahlen konkret entwickeln, dazu kann ich noch nichts sagen. Ich rechne allerdings nicht mit einem merklichen Rückgang aus den USA, China und Großbritannien. Was die Ausstellerzahlen aus diesen Ländern angeht, da hat sich nichts verändert, sie sind stabil. Die Nachfrage aus China können wir gar nicht befriedigen: Wir könnten 700 Aussteller haben, limitieren die Zahl aber auf 350 – uns geht es um Qualität, nicht um Quantität. Ein Wort zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU: Meiner Meinung nach müssen sich die britischen Spielwarenhersteller gerade wegen des Brexits mehr auf die internationalen Märkte konzentrieren. Und deren Vertreter sind nun mal alle in Nürnberg.

Ihr Unternehmen, die Spielwarenmesse eG, ist nicht nur in Nürnberg aktiv, sie ist auch im Ausland präsent. Leicht ist das Messegeschäft ja nirgends – wie läuft es denn speziell auf dem schwierigen Pflaster Russland und Türkei?

Kick: Mit unserem Russland-Engagement, der Messe "Kids Russia", sind wir sehr zufrieden. Seit 2018 sind wir Hauptaktionär der Veranstaltung, wir haben unseren Anteil von 50 auf 80 Prozent erhöht; die restlichen 20 Prozent halten russische Firmen. Anders sieht es in der Türkei aus, da sind wir absolut unzufrieden: Die Spielwarenschau "Kids Turkey 2018" war unsere letzte, wir ziehen uns nach zehn Jahren aus dem Land zurück und liquidieren unsere 100-prozentige Tochterfirma dort.

Warum?

Kick: Die Wirtschaft in der Türkei ist rückläufig, die Währung seit längerem massiv unter Druck, die politische Situation schwierig. Hinzu kommt, dass die türkische Regierung Zertifizierungen aus Europa nicht mehr gelten lässt, zugleich aber kein funktionierendes eigenes System hat, um den Marktzugang für ausländische Anbieter zu sichern – alles zusammen stellt das unsere Aussteller vor große Probleme, in dem Land Geschäfte zu machen. Wir sind aber nicht gewillt zu investieren, wenn wir die Zukunft nicht abschätzen können, so wie das in der Türkei der Fall ist.

Messen wollen immer auch Trend-Barometer sein. Eine der globalen Strömungen, die Ihre externe Expertenjury auf den weltweiten Spielwarenmärkten ausgeguckt hat, firmiert unter dem kryptischen englischen Namen "Toys 4 Kidults" – gesprochen "Toys for Kidults", also Spielwaren für, nun ja, Kidults. Dieses Wort ist eine Mischung aus dem englischen Begriff für Kind (Kid) und dem für Erwachsene (Adults). Wer denkt sich denn so etwas aus? Und was ist neu daran, dass auch Erwachsene Spaß an Spielzeug haben?

Kick (lacht): Wer sich das ausdenkt? Das sind wir, die Spielwarenmesse. Zunächst jedoch ist eine elfköpfige, international besetzte Expertenjury aus Marktforschern, Trendscouts und Fachjournalisten am Zug: Sie beobachtet, was sich auf den globalen Spielwarenmärkten tut, und schickt uns die so ausgemachten Trends. Unsere Fachleute bei der Spielwarenmesse filtern dann jedes Jahr drei davon heraus, die das Zeug haben, international zu punkten, und geben ihnen englische Namen – unsere Branche ist halt international. "Kidults" ist da übrigens ein gängiger Begriff.

Aber es stimmt schon: Dass auch Erwachsene gerne spielen, ist nicht wirklich neu – wohl aber, dass diese Zielgruppe vermehrt mit speziell auf sie zugeschnittenen Angeboten umworben wird. Zum Beispiel mit 3000-teiligen Bausätzen zu berühmten Fahrzeugen oder Schuco-Autos für Sammler.

Wie ist es mit Ihnen, Herr Kick, sind Sie ein "Kidult"? So als Chef der Spielwarenmesse...

Kick (schmunzelt): Ein Stück weit bin ich wieder zum Kind geworden, seitdem ich vor eineinhalb Jahren Opa geworden bin – da kann ich jetzt auch mein Branchenwissen gezielt anbringen. Und inzwischen habe ich zwei Enkelkinder. Ich gebe aber zu: Persönlich bin ich eher beim Kochen als beim Spielen.

Ein weiterer Trend ist den Fachleuten zufolge Spielzeug, das die körperliche Bewegung und das Koordinationsvermögen fördert – Dinge, die im Alltag Smartphone-gesteuerter Kinder oft zu kurz kommen. Marktforscher haben gleichzeitig festgestellt, dass Outdoor- und Sport-Spielwaren zurzeit in Deutschland keinen Lauf haben. Hinken wir dem Rest der Welt hinterher?

Kick: Wir hatten einen zu guten Sommer – da sind die Leute weniger in die Läden gegangen. Das mag den Umsatzrückgang erklären. Auf der Spielwarenmesse allerdings wächst der Outdoor-Bereich. Als Weltleitmesse beschäftigen wir uns mit globalen Trends und da ist zu beobachten: Eltern achten verstärkt darauf, dass ihre Kinder sich bewegen.

Worauf freuen Sie sich bei der Jubiläumsschau am meisten?

Kick: Am meisten würde ich mich freuen, wenn es bei der Jubiläumsschau nicht schneit – denn das geht auf Kosten der Besucherzahlen und schafft Probleme für die Aussteller.

