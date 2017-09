Baut Schöller Hunderte Arbeitsplätze in Nürnberg ab?

Unternehmen plant offenbar einschneidende Sparmaßnahmen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Unternehmen Schöller plant offenbar trotz steigender Umsätze einschneidende Sparmaßnahmen. Betroffen ist auch der Standort Nürnberg.

Das Nürnberger Traditionsunternehmen Schöller plant offenbar Sparmaßnahmen. © Michael Matejka



Das Nürnberger Traditionsunternehmen Schöller plant offenbar Sparmaßnahmen. Foto: Michael Matejka



Die Informationen über das Unternehmen, das bis zum 1. April 2017 noch Nestlé Schöller hieß, bestätigten Insider gegenüber dieser Zeitung. Auch das Fachblatt Lebensmittel Zeitung berichtet darüber.

Den Informationen zufolge ist der Abbau zahlreicher Stellen unter anderem am ehemaligen Schöller-Hauptsitz in Nürnberg vorgesehen. Hier zählt das Unternehmen rund 500 Mitarbeiter, die sich um Verwaltung und Vertrieb von Produkten der Marken Mövenpick, Nestlé Schöller sowie Nestlé Schöller Backwaren kümmern. Über die Details der Pläne will der Eis-Hersteller die Nürnberger Beschäftigten heute am frühen Nachmittag informieren.

Froneri Schöller gehört zur britischen Froneri Limited. Diese ist ein 2016 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen für das Tiefkühlgeschäft der Lebensmittelhersteller Nestlé und R&R Ice Cream. Das Sagen haben sollen bei Froneri laut Lebensmittel Zeitung frühere R&R-Manager, aus deren Sicht die Kosten der einstigen Nestlé-Standorte im Vergleich zu den Umsätzen zu hoch seien.

Bilderstrecke zum Thema Schöller: Eine Nürnberger Firmengeschichte in Bildern In einer kleinen Halle in Nürnberg begann Theo Schöller 1937 mit der Herstellung des ersten Stieleises in Serienproduktion. Mit nur vier Geschmacksvarianten ging sein junges Unternehmen damals an den Start. Doch schon bald prägte Schöller Nürnbergs Wirtschaft und Kulturlandschaft. Anlässlich des 100. Geburtstages des Unternehmers - Theo Schöller wurde am 18. Juni 1917 geboren und starb am 23. Juni 2004 - eine Zeitreise durch ein wichtiges Kapitel fränkischer Wirtschaftsgeschichte.



gc