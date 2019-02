Bayern profitiert: Bundeswehr bestellt 33 neue "Eurofighter"

Tausende Arbeitsplätze am Airbus-Standort in Manching gesichert

BERLIN/MANCHING - Es geht um Milliarden - und um die Einsatzfähigkeit der Deutschen Luftwaffe: Die Bundeswehr bestellt 33 neue Kampfjets vom Typ "Eurofighter". An den bayerischen Airbus-Standorten Manching und Augsburg wird das Tausende Jobs sichern, sagen Experten.

Sie sind ständig in Alarmbereitschaft: "Eurofighter" der Bundeswehr heben ab, falls es zu ungewöhnlichen Vorfällen im deutschen Luftraum kommt. © Sven Hoppe/dpa



CSU-Politiker im Bundestag haben die Entscheidung des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 33 neuen "Eurofightern" für die Luftwaffe begrüßt. Ältere Flugzeuge durch die neueste Generation zu ersetzen, sei insgesamt wirtschaftlicher als eine Verlängerung der Nutzung, erklärten der außen- und sicherheitspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Reinhard Brandl, und der Berichterstatter für die Luftwaffe im Verteidigungsausschuss, Florian Hahn, am Freitag in Berlin.

"Von den 143 Eurofightern der Bundeswehr stammen 33 Flugzeuge aus der sogenannten Tranche 1, die bereits zwischen 2003 und 2008 ausgeliefert worden sind. Diese Flugzeuge erreichen in den nächsten Jahren sukzessive das Ende ihrer vorgesehenen Nutzungsdauer", erklärten sie. Für Airbus bedeute die Entscheidung, dass die Produktion für einige weitere Jahre aufrechterhalten werden könne.

Tausende Arbeitsplätze hängen am "Eurofighter"

Alleine am Standort Manching in Bayern hingen 5000 Arbeitsplätze am "Eurofighter", berichtet der Bayerische Rundfunk. Der Auftrag kommt zur rechten Zeit: Aktuell ist die Produktion bei Airbus in Manching nicht ausgelastet. Insgesamt dürfte der Auftrag laut BR-Recherchen ein Volumen von rund 3,3 Milliarden Euro haben.

Neben dem Ersatz älterer "Eurofighter" plant das Verteidigungsministerium auch eine Nachfolgeregelung für das Kampfflugzeug "Tornado". Geprüft wird eine Beschaffung amerikanischer Maschinen vom Typ "F/A-18" oder weiterer "Eurofighter". Den "Tornado" setzt Deutschland auch zur sogenannten nuklearen Teilhabe ein, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf Atomwaffen der USA haben können. Dazu muss die "Tornado"-Nachfolgemaschine aber von den USA zertifiziert werden.

dpa, tl