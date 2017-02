Bericht: Nürnbergs Immobilienmarkt boomt

868 Millionen Euro flossen 2016 in gewerbliche Immobilien - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg ist Provinz? Von wegen: Für gewerbliche Investoren ist der Immobilienmarkt Nürnberg ein höchst interessantes Pflaster - das zeigt der aktuelle Marktbericht des Beratungsunternehmens Küspert & Küspert.

Das Nürnberger Immobilienberatungsunternehmen Küspert & Küspert bescheinigt der Stadt einen Rekord beim Immobilien-Investment. © Jean-Pierre Ziegler



Die Studie - sie ist nach Angaben der Nürnberger Immobilienspezialisten die einzige Erhebung, die die Entwicklungen des Marktes für Immobilien-Investments in der Frankenmetropole analysiert - weist 2016 als Rekordjahr aus: Mit 868 Millionen Euro floss so viel Geld wie noch nie in gewerbliche Immobilien.

Das größte Stück vom Kuchen entfiel dabei den Experten zufolge auf Büroimmobilien. Auf Platz zwei rangieren Wohnungen, dicht gefolgt von Grundstücken. Als Käufer treten insbesondere Projektentwickler und Bauträger auf den Plan.

Als einen der Gründe für die weiter gestiegene Anziehungskraft Nürnbergs nannten die Fachleute das sinkende Angebot an den Top-Immobilien-Standorten Deutschlands: "Investoren weichen zunehmend auf A-Lagen in B-Standorten aus. Nürnberg profitiert von dieser Entwicklung." Ein Wermutstropfen für Investoren sind die Renditen, "sie weisen seit drei Jahren kontinuierlich in Nürnberg, aber auch deutschlandweit nach unten", sagte Jürgen Hausmann, Leiter Investment bei Küspert & Küspert. Ursache sind die auf breiter Front immer noch steigenden Kaufpreise.

"Nürnberg ist ein guter Platz"

Für Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas kommt das gestiegene Interesse an der Frankenmetropole nicht von ungefähr, er verweist auf die Wirtschaftskraft und Attraktivität der Stadt. "Nürnberg ist ein guter Platz für stabilitätsorientierte Investoren", betonte der CSU-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Küspert & Küspert und der Sparkasse Nürnberg. Auch bei dem Geldinstitut registriert man ein erhöhtes Interesse von Investoren, insbesondere auch von überregionalen. Die größte Herausforderung ist laut Miguel Soto Palma, Leiter Immobilienkunden, der Mangel an attraktiven gewerblichen und wohnwirtschaftlichen Objekten sowie Grundstücken.

Obwohl die Preise weiter nach oben zeigen: Anzeichen für eine Blase am Immobilienmarkt sehen die Experten nicht.

Küspert & Küspert ist ein inhabergeführtes Immobilienberatungsunternehmen für Gewerbe- und Investmentimmobilien mit Sitz in Nürnberg. Gegründet wurde das Unternehmen 1993 von Wolfgang P. Küspert. Für ihn ist es bereits der dritte Marktbericht zum Thema Immobilien-Investment in seiner Heimatstadt Nürnberg. Den ersten veröffentlichte das Beratungsunternehmen 2015, damals mit Blick auf das Jahr 2014.

Basis der aktuellen Analyse sind laut Küspert die unternehmenseigene Transaktionsdatenbank sowie Interviews, die Ende 2016 mit rund 800 Unternehmen aus dem Kundenkreis und dem eigenen Netzwerk geführt wurden. Die anonym Befragten gaben unter anderem Auskunft zum getätigten Investitionsvolumen, zu ihrem Kauf- und Verkaufsverhalten oder zu ihren Gründen für eine Investition in Nürnberg, wie es weiter hieß.

Verena Litz

