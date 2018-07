Bleibt die NürnbergMesse auf Wachstumskurs?

Eines der erfolgreichsten Unternehmen der Region zieht am Dienstag Bilanz - vor 9 Stunden

NÜRNBERG - Die NürnbergMesse gehört mit zu den erfolgreichsten Unternehmen der Region. Am Dienstag werden die beiden Chefs Roland Fleck und Peter Ottmann berichten, ob die Erfolgsgeschichte weitergeht. Und sie haben ein paar Neuigkeiten parat.

Neue Veranstaltungen, neue Halle: Die NürnbergMesse will auch 2018 auf Wachstumskurs bleiben. Foto: Eduard Weigert



Seit Jahren wächst die NürnbergMesse stetig. 2016 war das bisher mit Abstand erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte der 1974 gegründeten Gesellschaft. Der Umsatz übersprang in dem Jahr erstmals die Marke von einer Viertelmilliarde Euro und erreichte 288 Millionen Euro.

Die Messlatte liegt also hoch, wenn Fleck und Ottmann am Dienstag die Bilanz für das Jahr 2017 vorlegen. Dies umso mehr, als gleich zwei Besonderheiten das abgelaufene Geschäftsjahr geprägt haben. Weil manche Messeveranstaltungen nur in mehrjährigem Turnus stattfinden, gibt es in ungeraden Jahren wie 2017 weniger Veranstaltungen als in den geraden, erklärt Messe-Sprecher Thomas Koch. Und er weist daraufhin, dass 2017 zusätzlich mehrere Großveranstaltungen wie die FachPack oder die BrauBeviale gleichzeitig pausiert haben, was gewöhnlich nur alle zwölf Jahre vorkomme.

Ob es wider Erwarten doch wieder zu einem Spitzenergebnis gereicht hat, wird die Messe am Dienstag bekanntgeben. Und sie wird einen Ausblick darauf geben, wie es in diesem und im kommenden Jahr weitergehen wird.

Dem Vernehmen nach ist es der international aufgestellten NürnbergMesse gelungen, weitere "spannende Veranstaltungen" zusätzlich ins Programm mit aufzunehmen, wie es heißt. Welche das sind und ob davon auch der Standort in Nürnberg profitieren kann, werden die beiden Geschäftsführer im Rahmen der Jahrespressekonferenz bekanntgeben.

