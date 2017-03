BMW legt in China um elf Prozent zu

MÜNCHEN - BMW hat im Februar trotz des Modellwechsels beim wichtigen 5er mehr Autos verkauft. Das hat der Autobauer vor allem der guten Nachfrage in China zu verdanken.

Der neue BMW 5er. © Uli Deck/dpa



Der Konzernabsatz stieg im letzten Monat um 3,1 Prozent auf über 169.000 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Wichtigster Treiber war die Nachfrage in China, wo BMW und Daimler zur Zeit von den Problemen des Konkurrenten Audi mit seinen Händlern profitieren. In China legte der BMW-Absatz um elf Prozent zu, wie BMW am Freitag mitteilte.

