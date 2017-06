Bonjour, Lyon: Neue Direktverbindung vom Dürer-Airport

NÜRNBERG - Erst Athen, jetzt Lyon: Der Dürer-Airport gewinnt mit der französischen Metropole eine weitere Direktverbindung für sein Portfolio dazu. Damit rücken auch weitere Städte etwas näher an Franken heran.

Die Basilika auf dem Fourvière-Hügel ist eines der Wahrzeichen von Lyon. © dpa



Der Luftfahrt-Gigant Air France nimmt Nürnbergs in Visier. Mit einer neuen Verbindung nach Lyon will die Billigflug-Tochter Hop! sein Streckennetz in Mitteleuropa verdichten. Über die Metropole im Südwesten Frankreichs verbindet die Airline mehrere Städte indirekt mit Nürnberg, die bislang nur schwer erreichbar waren - darunter Caen, Metz und Lille.

Sechs Mal wöchentlich soll ab dem 4. September 2017 nach Lyon geflogen werden. Zum Einsatz kommt dabei mit einer Embraer ERJ 145 ein Kurzstreckenflieger mit 50 Sitzplätzen. Lyon ist mit rund 506.000 Einwohnern nach Paris und Marseille die drittgrößte Stadt Frankreichs, die Altstadt sowie Teile der Halbinsel sind von der Unesco als Weltkulturerbe anerkannt.

