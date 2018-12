Bundesregierung lädt zum Digital-Gipfel nach Nürnberg

vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Die Bundesregierung treibt ihre jüngst beschlossene Digital-Strategie voran und hat dazu über 1000 Experten zum Digital-Gipfel nach Nürnberg geladen. Am Montag startet der zweitägige Gipfel, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will kommen. Eine der zentralen Fragen: Wie verändert "Künstliche Intelligenz" unseren Alltag?

Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Menschen und der Wirtschaft in Deutschland. Amerikanische Unternehmen wie Google oder Amazon bringen mit neuen Geschäftsmodellen weltweit etablierte Industrien in Bedrängnis, die Chinesen wollen beim Thema "Künstliche Intelligenz" bis zum Jahr 2030 weltweit die Führung übernehmen – da droht Deutschland abgehängt zu werden. Die Bundesregierung will daher bis 2025 mit rund drei Milliarden Euro an Fördermitteln der Erforschung und dem Einsatz neuer Technologien zusätzlichen Schub verleihen.

Selbstlernende Systeme verändern unseren Alltag

In Nürnberg nun sollen am Montag und Dienstag Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft am Beispiel von Projekten und Lösungen diskutieren, wie die Digitalisierung im Land vorangebracht werden kann. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird kommen.

Inhaltlich geht es vor allem um die Frage, wie speziell "Künstliche Intelligenz" – also selbstlernende Systeme – unseren Alltag, unsere Schulen aber auch die Arbeitswelt verändern werden. "Wir wollen die Digitalisierung aktiv mitgestalten, im Interesse unserer Wirtschaft, aber auch der Menschen," erklärt dazu Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

won