Cannabis: Neumarkter Bionorica wittert großen Coup

Arzneimittelhersteller will seine Markstellung weiter ausweiten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bionorica aus Neumarkt will seine Marktstellung weiter ausbauen: Das Arzneimittelhersteller baut auf die kürzliche Lockerung für medizinisches Cannabis.

Bionorica will seine Stellung auf dem Markt weiter ausbauen. Foto: Stefan Hanke



Mit einem überproportionalen Umsatzanstieg baut der Neumarkter Hersteller pflanzlicher Arzneimittel Bionorica seine Marktstellung weiter aus. Zum Wachstum beitragen sollen künftig verstärkt Produkte, die aus dem Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke stammen. "Wir haben in Russland trotz Rezession und sinkender Kaufkraft erstklassige Absatzerfolge erzielt", bilanziert Michael Popp, Inhaber und Vorstandschef von Bionorica das vergangene Geschäftsjahr. Die Strategie, die Währungsverluste durch den drastischen Verfall des Rubels nicht in vollem Umfang über Preissteigerungen aufzufangen, habe sich ausgezahlt.

Trotz der wirtschaftlich schwierigen Bedingungen in Russland erzielte die Bionorica-Gruppe 2016 einen vorläufigen Netto-Umsatz von knapp 254 Millionen Euro und damit eine Steigerung von 2,8 Prozent zum Vorjahr. Der Exportanteil liegt bei 68 Prozent. Hätte nicht der Währungsverfall in beiden osteuropäischen Ländern Teile der Erlöse aufgezehrt, hätten die Umsätze sogar die Marke von 300 Millionen Euro übersprungen, sagt Popp. Das wäre ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2014.

Der Iran ist "ein toller Markt"

Die Neumarkter wollen ihre Präsenz in Osteuropa noch weiter ausbauen. Im russischen Voronezh wird ab Sommer ein neues Werk gebaut, um die Kapazitäten zu erweitern. Neue Märkte will Bionorica aber auch in Mexiko, in Brasilien und vor allem im Iran aufbauen – "ein toller Markt mit Verbrauchern, die für pflanzliche Arzneimittel offen sind", schwärmt Firmenchef Popp.

Auf zusätzliches Geschäft hofft das Unternehmen durch die Lockerungen beim Einsatz von Cannabis in der Therapie schwerkranker Patienten. Kassen müssen seit 1. März in bestimmten Fällen die Kosten für Arzneien mit Wirkstoffen des Rauschgiftes erstatten. Bionorica sieht sich mit zwei Produkten als Vorreiter auf diesem Markt.

Das Wachstum der Oberpfälzer lässt sich auch an der weiter ansteigenden Mitarbeiterzahl ablesen. Insgesamt beschäftigte Bionorica Ende vergangenen Jahres 1532 Mitarbeiter, davon 933 in Deutschland. Der Standort Neumarkt soll auf einem neuen 20.000 Quadratmeter großen Grundstück weiter ausgebaut werden.

