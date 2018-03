China warnt vor Eskalation im Handelsstreit mit den USA

PEKING - Im Handelsstreit zwischen China und US-Präsident Donald Trump wird die Gangart härter. Die chinesische Regierung hat die USA jetzt vor einer Eskalation des Handelsstreits gewarnt.

China und die USA unterhalten enge Handelsbeziehungen miteinander. Hier beobachten Grenzpolizisten die Ankunft eines Containerschiffs im Hafen von Qingdao. © Uncredited/CHINATOPIX/dpa



China sei „bereit und in der Lage“, in einem möglichen Handelskrieg „seine nationalen Interessen zu schützen“, sagte Chinas Vizepremier Liu He am Samstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einem Telefonat mit US-Finanzminister Steven Mnuchin. Das Vorgehen der USA verstoße gegen internationale Handelsregeln.

US-Präsident Donald Trump hatte Schutzzölle auf Einfuhren aus China im Umfang von 60 Milliarden Dollar angekündigt – wegen angeblichen Diebstahls geistigen Eigentums und wettbewerbswidriger Praktiken. Die Regierung in Peking reagierte umgehend und erhob ihrerseits 3 Milliarden US-Dollar in Vergeltungsabgaben auf amerikanische Waren. Die EU ist vorerst von Strafzöllen ausgenommen.

Angesichts der geplanten Strafzölle der USA gegen China warnen deutsche Wirtschaftsverbände vor einem schweren Handelskonflikt. „Die Ankündigungen der US-Administration bereitet uns große Sorge“, sagte Friedolin Strack, Sprecher der Geschäftsführung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft.

Hohe Zugangsbarrieren

Die Einschätzung der US-Administration, dass es beim Marktzugang Ungleichheiten gebe, teile er durchaus: „Vergleichsweise offene Märkte in den USA und der EU, hohe Marktzugangsbarrieren in China.“ Auch seien die deutschen Firmen sehr besorgt über die Entwicklung des Geschäftsklimas in China.

Die Marktwirtschaft müsse zurückweichen, und Zielen der Partei werde oberste Priorität eingeräumt, sagte Strack der Deutschen Presse-Agentur: „Dennoch tritt die deutsche Wirtschaft dafür ein, das regelbasierte Welthandelssystem mit der WTO auszubauen und nicht durch einseitige Maßnahmen zu gefährden.“

