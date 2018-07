CSU will Landeplatz für Flugtaxis am Münchner Hauptbahnhof

Mobilität der Zukunft - Deutsche Bahn schließt Projekt bei Neubau nicht aus - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Die Deutsche Bahn schließt nicht aus, dass es am Münchner Hauptbahnhof in der Zukunft eine Lande- und Startfläche für Flugtaxis geben könnte. Zuvor hatte die CSU einen entsprechenden Antrag im Stadtrat gestellt.

Lufttaxis wie hier das beim Genfer Autosalon vorgestellte "Pop.Up Next" könnten irgendwann auf einem Landeplatz am Münchner Hauptbahnhof landen. © Uli Deck/dpa



Lufttaxis wie hier das beim Genfer Autosalon vorgestellte "Pop.Up Next" könnten irgendwann auf einem Landeplatz am Münchner Hauptbahnhof landen. Foto: Uli Deck/dpa



Laut Antrag der CSU soll die Deutsche Bahn gebeten werden, in der Planung des neuen Hauptbahnhofgebäudes eine Start- und Landefläche für Flugtaxis zu berücksichtigen. "Im Zuge des Erörterungsverfahrens zur Planfeststellung wird es auch Raum geben, um Anforderungen einzubringen – wie zum Beispiel nach Plätzen für Flugtaxis", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwoch. Dem Hauptbahnhof in München steht ein Neubau bevor, der nach Angaben der Bahn frühestens 2028 fertiggestellt werden soll.

Die CSU ist von ihrer Idee überzeugt: "Unternehmen stehen kurz vor der Zulassung von bemannten Flugdrohnen zum Personentransport", schreibt Stadtrat Manuel Pretzl (CSU) in einer Stellungnahme zu dem Antrag im Stadtrat. Damit sei es möglich, in sieben Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen zu reisen. International gibt es mehrere Unternehmen, die an der Entwicklung von Flugtaxis arbeiten. Unter anderem ist ein Testprojekt in Ingolstadt geplant.

dpa