Darum dürfen wir stolz auf die Metropolregion sein

NÜRNBERG - Die höchste Brauereidichte der Welt, das zweitschönste Wetter in Deutschland, eine boomende Wirtschaft, viel Kultur und so sicher wie keine andere Gegend: das ist die Metropolregion Nürnberg. Die Bewohner geben sich äußerst bescheiden, dabei können sie stolz sein auf die herausragenden Leistungen in ihrer Heimat, wie die Graphiken zeigen.

Bilderstrecke zum Thema Einfach graphisch erklärt: Das ist die Metropolregion An den Autobahnen zwischen Kronach und Greding, Kitzingen und Weiden verraten braune Schilder die Grenzen der Metropolregion Nürnberg. Doch was steckt genau hinter diesem abstrakten Konstrukt? Unsere Bildergalerie zeigt auf einen Blick die Hintergründe der Allianz aus 11 Städten und 23 Landkreisen rund um Nürnberg.



