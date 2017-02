Warnstreik mit Demonstration in Nürnberg: Mehr als 2000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind am Donnerstag für höhere Löhne auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten sechs Prozent mehr. Die Länder lehnen das als zu viel ab.

Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben alle Länder aufgelistet, in die man momentan (Winterflugplan 16/17) von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Und zu guter Letzt noch die vier Flugziele, die 2017 mit in den Flugplan aufgenommen werden. Schönen Urlaub!