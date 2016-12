Das große Umtauschen: Was Kunden jetzt wissen müssen

NÜRNBERG - Mit den Gutscheinen und den Geldgeschenken, die unter dem Christbaum lagen, geht es jetzt ab in die Läden. Dazu drängen etliche in die Geschäfte, die ihre Geschenke umtauschen möchten. Doch das ist nicht immer problemlos möglich.

"Viele Menschen haben nach Weihnachten Urlaub und damit auch Zeit", weiß Uwe Werner, Bezirksgeschäftsführer für Mittelfranken im Handelsverband Bayern (HBE).

Der Einzelhandel sei für einen heißen Jahresendspurt gerüstet: "Die Geschäfte wissen, dass es nach dem Fest nicht ruhig wird", die Branche habe das in ihren Personaleinsatzplänen berücksichtigt. Im Weihnachtsgeschäft, das im November beginnt, haben die Firmen ihre Kapazitäten in Sachen Beschäftigte laut Werner ausgereizt – inklusive Aushilfen.

Erhöhter Personaleinsatz

Auf sie kann auch Wolfgang Koß nicht verzichten. "Wir fahren im gesamten Weihnachtsgeschäft, das nicht am 24. Dezember endet, mit erhöhtem Personaleinsatz", erklärt der Leiter der Kaufhof-Filiale in der Nürnberger Innenstadt. Wann die Aushilfen gebraucht werden, "planen wir weit im Vorfeld".

Diese Saisonkräfte kommen seinen Worten zufolge dabei punktuell auch schon vor November zum Einsatz, zum Beispiel beim Aufbau von Weihnachtsmarktflächen in dem Warenhaus. Bei dem temporär benötigten zusätzlichen Personal kann der Kaufhof-Manager auf bewährte Kräfte zurückgreifen, "wir bekommen aber auch Bewerbungen und suchen aktiv".

Für – vom Einzelhandel durchaus erwünschte – volle Ladengeschäfte sorgen allerdings nicht nur Kunden, die ihre Gutscheine einlösen und Geldpräsente in Ware umsetzen wollen. Etliche möchten auch Geschenke umtauschen. Doch nicht immer muss der Händler den Artikel zurücknehmen. Oft sind die Kunden auf Kulanz angewiesen.

"Wenn ich etwas im Laden kaufe, dann habe ich kein generelles Umtauschrecht", erklärt Daniela Czekalla, Juristin bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Vor allem größere Geschäfte würden jedoch mit Kulanz reagieren und die Ware kurz nach dem Kauf dennoch zurücknehmen.

Anders sieht die Situation aus, wenn Weihnachtsgeschenke im Internet bestellt worden sind. "Dann besteht im Normalfall ein zweiwöchiges Widerrufsrecht, die Frist beginnt am Tag der Lieferung" sagt Czekalla.

Online bestellte Ware kann während dieser Zeit ohne Angabe von Gründen wieder zurückgeschickt werden. Die Juristin der Verbraucherzentrale verweist jedoch auf Ausnahmen: Zum Beispiel bei Reisen und Konzerttickets gilt dieses Recht nicht. Auch Produkte, die extra nach Kundenwunsch gefertigt worden sind, muss der Händler nicht umtauschen. Wer CDs oder DVDs im Internet bestellt hat, kann diese nur zurückschicken, wenn sie noch versiegelt sind.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Keyfacts Onlineforschung schenkt jedoch mittlerweile jeder Zweite Gutscheine. Diese sollten möglichst bald eingelöst werden: "Es kommt auf den Einzelfall an. Steht auf dem Gutschein kein Verfallsdatum, dann ist die Regel: Gutscheine gelten drei Jahre. Diese Frist beginnt am Ende des Jahres, in dem der Gutschein gekauft worden ist", sagt die Juristin.

Ist auf dem Gutschein dagegen ein Datum vermerkt, an dem das Geschenk verfällt, fehlen klare Regeln: "Die Einlösefrist darf nur nicht zu knapp sein. Laut dem Oberlandesgericht München ist ein Jahr für Einkaufsgutscheine nicht ausreichend, doch genauere Definitionen gibt es nicht", erläutert Czekalla.

Kerstin Freiberger und Verena Litz