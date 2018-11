Der Aufruf zum Tankboykott wird ohne Effekt verpuffen

In den sozialen Netzwerken regt sich Protest gegen die hohen Spritpreise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den sozialen Netzwerken sorgt er gerade für Wirbel: Ein Kettenbrief, geteilt vor allem über WhatsApp und Facebook, der zum Boykott von Tankstellen am kommenden Montag aufruft. Ein Boykottaufruf, der nur als Symbol zu verstehen ist, kommentiert NN-Redakteur Martin Damerow.

Tanken ist in diesen Tagen deutlich teurer als noch vor einigen Monaten. © Sebastian Gollnow, dpa



Ja, natürlich, die aktuellen Spritpreise tun den allermeisten richtig weh. Sie bewegen sich derzeit auf einem Preisniveau, das zuletzt 2012 erreicht worden war. Nur in wenigen europäischen Ländern, in den Niederlanden, Dänemark oder Italien beispielsweise, muss man an der Zapfsäule noch mehr hinblättern.

Da ist es leicht nachvollziehbar, dass sich der Zorn mal Bahn bricht. Bloß, wie das derzeit in den sozialen Medien mit einem Aufruf zum Tankboykott veranstaltet wird, kann das nichts bringen. Der damit verbundene Kettenbrief ist sinnlos. Erstens kann heute niemand vorhersehen, ob am besagten Montag der Sprit nicht sogar billiger ist als am Sonntag - jenem Tag, an dem alle gemäß den Initiatoren des Boykotts tanken sollen. Zweitens sind für Preisschwankungen beim Benzin nicht die Wochentage, sondern unterschiedliche Uhrzeiten verantwortlich, wie das Bundeskartellamt gebetsmühlenartig wiederholt.

Schuld an der Preisexplosion sind die wegen der Trockenheit niedrigen Pegelstände des Rheins und seiner Nebenflüsse, wo riesige Raffinerien liegen. Die Schiffe können von dort aus nur noch halb so viel Benzin transportieren wie üblich. Hinzu kommt, dass die Bayernoil-Raffinerie in Ingolstadt nach der Explosion im September nur noch eingeschränkt produzieren kann. So muss der fehlende Treibstoff von außerhalb herangekarrt werden - dieser Transport auf Schiene und Straße macht Benzin und Diesel so teuer.

"Einen Tag nicht tanken": Kettenbrief fordert zum Protest auf

Somit ist der Boykottaufruf eher als Symbol zu verstehen - als Symbol dafür, dass das Maß voll ist. Viele Menschen fühlen sich hilflos und möchten gern etwas bewirken, da ist das Weitersenden einer WhatsApp-Nachricht ein willkommenes Ventil, um mal Dampf abzulassen. Letztlich ist diese Kampagne aber nicht mehr als Klicktivismus, wie es neudeutsch heißt: Der Vorgang vermittelt mit einem Mausklick oder einer Textnachricht das wohlige Gefühl, etwas bewirkt zu haben.

Der Protest verliert aber rasch an Wucht, wenn man die stetig steigenden Verkaufszahlen von spritschluckenden SUV ansieht. Würden alle Deutschen einen Monat lang nur Drei-Liter- oder Elektroautos kaufen, würde das die Auto- und Ölkonzerne weitaus mehr beeindrucken als ein Social-Media-Hype, der ebenso schnell wieder abklingen wird wie er angeschwollen ist.

