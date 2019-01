Deutscher Supermarkt nimmt Insekten und Würmer ins Sortiment

NECKARSULM - Experten sind sich sicher: Insekten gehört die Zukunft auf den Tellern der Weltbevölkerung. Eine deutsche Supermarktkette will eben jene Nische jetzt für sich erkannt haben und nimmt Würmer und Grillen ins Sortiment auf. Ziehen weitere Discounter nach?

So sehen die Insekten aus, die schon bald bei Kaufland verkauft werden. Foto: Kaufland



1900 essbare Insektenarten gibt es auf der Erde, zumindest nach aktuellem Stand der Forschung. Sie sind proteinreich, nahrhaft, günstig und fast überall verfügbar. Und dennoch stehen Würmer und Grillen höchst selten auf dem Speiseplan der Deutschen. Die Vorteile für die Umwelt wären gewaltig, würde sich auch nur ein Teil der Weltbevölkerung von Insekten ernähren. Im Vergleich zu anderen tierischen Lebensmitteln brauchen sie deutlich weniger Ressourcen, weniger Platz, weniger Futter. Außerdem vermehren sie sich deutlich schneller als etwa Hühner, Schweine oder Kühe.

Immer wieder nahmen deutsche Supermarktketten kleinere Mengen an Insekten ins Sortiment auf - oft verschwanden sie aber binnen weniger Monate aus den Regalen. Keine Nachfrage. Jetzt startet Kaufland, das in Deutschland etwa 660 Filialen betreibt, einen neuen Vorstoß. Ab dieser Woche verkauft die Supermarktkette Buffalo- und Mehlwürmer, Grillen und Insekten-Proteinriegel. Außerdem wolle man schon bald Insekten-Alternativen zu Nudeln, Müsli sowie Riegel in vielen Geschmacksrichtungen anbieten.

Wirklich günstig sind die Insekten allerdings nicht. Eine Packung Buffalowürmer in den Geschmacksrichtungen Sauerrahm oder Zwiebel kostet rund sieben Euro - für 18 Gramm. "Die Würmer erinnern von der Konsistenz her an Chips", beschreibt Kaufland das Produkt. Ein 40-Gramm-Riegel mit Insektenprotein aus gemahlenen Grillen kostet 1,99 Euro.

