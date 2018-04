Die Bahn will künftig weniger Tickets kontrollieren

NÜRNBERG - Kontrolle war gestern: Ab Juni sollen die Fahrgäste in den ICEs deutschlandweit die Möglichkeit haben, sich über eine neue Funktion der Unternehmens-App selbst einzuchecken. Dies erspart dem Personal Zeit, die es an anderer Stelle wieder nutzen kann.

Zukünftig will die Deutsche Bahn die Kontrollen der Tickets in den ICEs herunter schrauben: Über eine neue Funktion der Firmenapp können Fahrgäste sich bequem selbst einchecken.



Eine neue Funktion in der Smartphone-App der Deutschen Bahn soll Fahrgästen in den ICEs das Reisen erleichtern. Außerdem soll sie den Kontrolleuren mehr Zeit verschaffen, in der sie sich um andere Fahrgäste kümmern können. "Komfort Check-in" (oder kurz KCI) heißt die Applikation, die das Bahnreisen in Zukunft noch einfacher gestalten soll. Bahnchef Richard Lutz erklärte ihre Funktionen der Bild.

Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um den KCI zu nutzen: Zum einen muss die aktuelle App der Deutschen Bahn ("DB Navigator") auf dem Handy installiert sein, zum anderen müssen die Reisenden eine Sitzplatzreservierung getätigt haben. Sobald man dann im Zug sitzt, kann man über die App unter "Meine Reisen" die Option "Komfort Check-in" auswählen, sobald man auf seinem reservierten Sitz Platz genommen hat.

Im Reiseplan erscheint dann ein Haken, der dem Fahrkartenkontrolleur übermittelt, dass der entsprechende Passagier eine Fahrkarte mit Platzreservierung hat. Durch die Betätigung des Komfort Check-ins hat der Fahrgast bestätigt, dass er im Zug ist. Der Schaffner muss diese Person folglich nicht mehr kontrollieren.

Internetverbindung ist Voraussetzung

Die Bahn rät Kunden, den KCI direkt zu Beginn der Zugreise zu aktivieren. Dafür muss eine Verbindung mit dem Internet vorliegen. Während der Fahrt könnte es sein, dass die Verbindung dafür zu schlecht ist. Auch für ein frühzeitiges Nutzen des KCI spricht die Tatsache, dass es immer ein bisschen dauert, bis der Kontrolleur die Nachricht über den Check-in auf seinem Gerät erhält.

Ohne den KCI muss man wie bisher auch sein Ticket direkt beim Schaffner vorzeigen. Die Bahn testete den neuen Check-in bereits im letzten Jahr Jahr auf mehreren ICE-Strecken, ab Anfang Mai wird das Programm auf weitere Strecken ausgebaut. Bis Mitte Juni soll der KCI dann auf sämtlichen ICE-Strecken des Landes funktionieren.

Die Deutsche Bahn will die durch die App gesammelten Daten der Kunden nicht weiter verwerten. "Die Daten des Komfort Check-in werden nur zur Validierung und Entwertung des Tickets, beziehungsweise dem notwendigen Missbrauchsschutz genutzt. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Daten, beispielsweise zu Marketing-Zwecken, findet nicht statt", sagte eine Unternehmenssprecherin der Bild.

Das Personal auf den Zügen soll außerdem nicht reduziert werden. Stattdessen soll die Mitarbeiter sollen durch den Komfort Check-in mehr Zeit für die Betreuung der Kunden haben.

