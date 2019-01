Die erfolgreichsten Spielwarenhersteller in Deutschland

Drei fränkische Unternehmen haben es ins Ranking geschafft - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Wer ist der Größte im ganzen Land? Oder: Welches Spielzeug tummelt sich am häufigsten in deutschen Kinderzimmern? Das zeigt ein Ranking der umsatzstärksten Spielzeughersteller in Deutschland. Leider ist der Größte hierzulande kein deutscher Hersteller. Dennoch sind im Ranking auch drei stolze Kandidaten aus Franken vertreten - und einer davon schafft es sogar aufs Treppchen.

Bilderstrecke zum Thema Top Ten: Das sind die größten Spielzeughersteller in Deutschland Bauklötze oder Barbies, Lego oder Puzzleteile - Womit wird in deutschen Kinderzimmern am meisten gespielt? Das zeigt nun ein Ranking der erfolgreichsten Spielwarenhersteller auf dem deutschen Markt. Ganze drei Unternehmen aus Franken haben es in die Top Ten geschafft.



