Die Fronten bei Siemens verhärten sich immer weiter

Gewerkschafter wollen Sondierungen, keine Verhandlungen um Stellenabbau - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Siemens will Tausende Stellen abbauen. Konzern-Chef Joe Kaeser forderte erst kürzlich Gesprächsbereitschaft vom Betriebsrat. Jetzt aber sprechen Gewerkschafter aus Franken Klartext.

Siemens-Chef Joe Kaeser steht erneut in der Kritik. © Matthias Balk/dpa



Es geht um den Stellenabbau bei Siemens. Im Top-Management dafür zuständig ist Personalvorstand Janina Kugel. Doch nun sei ihr der Konzernchef wieder in die Parade gefahren, indem er den Sozialpartner herunterputzt, kritisieren Gewerkschafter. Kaeser solle endlich schweigen, sich als Konzernchef in den schwelenden Konflikt einzumischen, sei "nicht sein Job", so ein Sprecher. "Der CEO entmachtet seine eigene Arbeitsdirektorin."

Was ist passiert? Joe Kaeser hat am Montag die Arbeitnehmerseite aufgefordert, ihren Widerstand gegen Verhandlungen über Stellenabbau und Werksschließungen aufzugeben. Kaeser warf den Betriebsräten laut dpa vor, ihre Haltung gehe zu Lasten der über 3000 Mitarbeiter, deren Stellen im Inland wegfallen sollen: "Für die Menschen, die betroffen sind, ist es am Ende einfach unverantwortlich", sagte Kaeser. "Deshalb muss man Wege finden, wie die Sozialpartner am Beispiel von Siemens Transformation üben."

Kaeser stört sich auch daran, dass Betriebsrat und IG Metall inzwischen zwar mit dem Siemens-Management über die Pläne sprechen, aber das nicht als Verhandlungen bezeichnen. "Der einzige Grund, warum dieses Haarspalten jetzt gemacht wird, ist, dass man sich nicht korrigieren muss. Weil man einmal gesagt hat, wir verhandeln mit denen nicht, bevor sie die Schließungspläne nicht zurücknehmen", kritisierte Kaeser. "Das wird nicht helfen."

Die Interessenvertreter der Beschäftigten drehen den Spieß um. "Wir fragen uns, wie Kaeser aus dieser brachialen Nummer wieder herauskommen will", sagt einer. Der normale Weg sei, mit den Betriebsräten grundsätzlich zu bereden, welche Kosteneinsparungen wo Sinn machten.

Moratorium gefordert

Dazu müssten aber die Uhren auf Null gestellt werden. "Es gibt von IG-Metall-Seite keine Blockadehaltung", sagt der Nürnberger Gewerkschafter Lutz. Nur lasse man sich als Partner im Rahmen der Mitbestimmung nicht vor vollendete Tatsachen stellen mit dem Schlussstrich unter vier Standorten, die "uns zugesperrt werden". Lutz: "Was wir wollen, sind Sondierungsgespräche. Darin geht es erst einmal um das Ob, nicht um das Wie eines möglichen Stellenabbaus." Nachvollziehbar: Würden die Gewerkschafter direkt in Verhandlungen um einen Interessenausgleich einsteigen, könnten sie am Ende per Einigungsstelle zu Zugeständnissen gezwungen werden.

Statt dessen verlangen die Arbeitnehmervertreter ein Moratorium. Das Siemens-Management solle den Kürzungsplan aussetzen - das ginge ohne Gesichtsverlust, findet Lutz.

Angela Giese