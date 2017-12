Für die Spielwarenbranche ist das Weihnachtsgeschäft extrem wichtig. Was liegt heuer als Geschenk unterm Christbaum, welche Produkte sind aktuell angesagt – und wohin geht die Reise 2018? Antworten gab es bei der traditionellen Jahrespressekonferenz der Branche in Nürnberg und bei der Nürnberger Fachhandels-Organisation Vedes.

6900 Stellen will Siemens abbauen, am liebsten schon bis 2020, so Konzernboss Joe Kaeser. Personalchefin Janina Kugel, Herrin über 370.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, stand nur wenige Stunden nach dieser Nachricht bei einer Veranstaltung der NN-Wirtschaftsredaktion und der FAU in Nürnberg unbequemen Fragen Rede und Antwort.