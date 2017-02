Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm wurde am 16. März 1789 in Erlangen geboren. Seine Werke hatten einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung der Theorie und Anwendung des elektrischen Stroms. Als ohmsches Gesetz wird die Proportionalität zwischen Stromstärke und Spannung in einem elektrischen Leiter bezeichnet, die Ohm gefunden hatte. Außerdem ist das Ohm Symbol (Ω) nach ihm benannt. In der Region tragen mehrere Schulen seinen Namen. © Hilde Stümpel