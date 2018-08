Doch kein Börsen-Aus: Tesla-Chef macht Rolle rückwärts

Musk kündigte an den Autohersteller bei 420-Dollar-Kurs vom Parkett zu nehmen - vor 1 Stunde

PALO ALTO - Alles wieder zurück: Tesla-Chef Elon Musk hat seinen Plan, den Elektroauto-Hersteller von der Börse zu nehmen, weniger als drei Wochen nach der aufsehenerregenden Ankündigung aufgegeben.

Mitten in den Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht macht der launenhafte Manager einen Rückzieher. Gegenwind von Aktionären sei der Auslöser gewesen, erklärt Musk. Der Zick-Zack-Kurs könnte die bereits laufenden Ermittlungen der mächtigen US-Börsenaufsicht SEC zu dem Vorhaben noch befeuern.

Musk hatte am 7. August in einem Tweet überraschend verkündet, er erwäge, Tesla zum Aktienkurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen. "Die Finanzierung ist gesichert", fügte er hinzu. Das hatte großen Wirbel ausgelöst und die SEC auf den Plan gerufen. Er räumte später ein, dass eine Finanzierungszusage aus Saudi-Arabien noch nicht in trockenen Tüchern sei – obwohl er diesen Eindruck Ende Juli gewonnen habe.

Jetzt schrieb Musk allgemein, seine Überzeugung, dass "mehr als genug Geld vorhanden“ sei, um Tesla von der Börse zu nehmen, habe sich in den vergangenen Woche noch gefestigt. Dennoch schrieb Musk, nach Gesprächen mit Investoren sei offenkundig, dass die meisten Anteilseigner glaubten, Tesla sei besser dran als börsennotierte Aktiengesellschaft.